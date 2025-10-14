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Horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Começamos com o balanço das autárquicas. Pedro Nuno Santos avisa que não houve nenhuma retração do CHEGA nas eleições de domingo. Numa nota no Instagram, o antigo secretário-geral do PS pediu para que o país não se iluda com a ideia de revés eleitoral do partido de André Ventura, sublinhando que essa interpretação não é verdade. Pedro Nuno Santos defende que não faz sentido comparar diretamente o resultado das autárquicas com o das legislativas, pois não são duas eleições de natureza distinta, com temas diferentes, porque são duas eleições de natureza distinta. O ex-líder socialista considera que André Ventura cometeu um erro ao definir como objetivo eleger um grande número de autarquias, mostrando desconhecimento do funcionamento do poder local. E na véspera do encontro da Comissão Política do PS, um dos membros do Secretariado Nacional acusa Alexandra Leitão de não ter sido capaz de apresentar ideias para Lisboa. Pedro Costa defende que até João Ferreira, o candidato da CDU, esteve melhor e apontou dedo ao desempenho da coligação que juntou PS, Livre, Bloco de Esquerda e também o PAN.

O que não ficaram, com certeza, foi com a ideia de que essa coligação de esquerda era uma alternativa para a cidade. Durante toda a campanha, a coligação não foi capaz de apresentar nenhuma ideia que marcasse o debate. Passamos vagamente pela ideia dos passes gratuitos. Aliás, que o PCP explicava, e bem, por que não era sequer uma boa proposta para a cidade.

João Ferreira esteve melhor do que Alexandra Leitão, por exemplo, nos debates e na campanha?

Incomparavelmente melhor, tirando na matéria de higiene urbana.

Socialista Pedro Costa, entrevistado esta tarde na Rádio Observador. Em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes não fecha a porta a diálogos nem com o PS, nem com o Chega. A posição do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia foi apresentada na tarde política de segunda-feira, na Rádio Observador. Luís Filipe Menezes diz que, apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e com o empate de vereadores com o PS, não exclui entendimentos com outros partidos.

Nós temos uma postura aberta. Já no passado aconteceu assim em circunstâncias semelhantes e, portanto, nós iremos dialogar com os autarcas do Partido Socialista, com o autarca que foi eleito CHEGA, que aliás, me parece uma pessoa muito cordata e com um discurso muito construtivo. Eu não tenho preferência por ninguém, mas eu tenho como metodologia dialogar com os dois partidos previamente.

Luís Filipe Menezes, o presidente da Câmara eleito de Vila Nova de Gaia, no Explicador, destaca a vitória do PSD em seis das 24 freguesias de Vila Nova de Gaia. Nas presidenciais, Governo Almirante surge à frente numa sondagem para as eleições do próximo mês de janeiro. Marques Mendes em segundo e António José Seguro ultrapassa André Ventura. Segundo o estudo publicado esta segunda-feira pela TVI CNN Portugal, o almirante aparece à frente com 26,9% das intenções de voto. Luís Marques Mendes angaria 20,3% e já António José Seguro surge com 18,4% das intenções de voto. Numa eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos. A Câmara de Lisboa ainda não constituiu o Fundo Municipal de Apoio às vítimas do acidente com o Elevador da Glória, uma informação avançada pelo vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia. Diz que, neste momento, ainda não se verifica essa necessidade, uma vez que as seguradoras estão a suportar todas as despesas. O vice-presidente da Câmara de Lisboa falou no final de uma reunião extraordinária para atualização das informações sobre o acidente. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, também esteve presente, mas não prestou quaisquer declarações aos jornalistas. O descarrilamento do Elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal Carris, ocorreu no dia 3 de setembro e provocou 16 mortos. Esta segunda-feira, um comboio Intercidades da CP, que ligava Lisboa a Faro, perdeu uma carruagem a meio do percurso. Segundo o jornal Público, ninguém ficou ferido na sequência do incidente, que ocorreu entre Grândola e Canal Caveira. A causa está o engate que ligava duas carruagens, que se partiu e uma ficou desligada do resto da composição. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários abriu uma análise para recolher informações sobre o incidente, que terá tido origem numa falha de manutenção. No Médio Oriente, num discurso depois do encontro entre os líderes que estão no Egito, Donald Trump diz que as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas na Cimeira Internacional para discutir o fim da guerra em Gaza e também uma solução de paz e estabilidade no Médio Oriente. Os responsáveis políticos de Egito, Qatar, Turquia e também Estados Unidos assinaram um documento que, segundo Donald Trump, estabelece muitas regras e regulações. Não foram ainda avançados detalhes sobre este documento, mas o presidente norte-americano fala num acordo histórico.

Este é o dia pelo qual as pessoas de todo o mundo têm trabalhado, lutado, esperado e rezado. Nós temos feito coisas impensáveis nos últimos meses. Ninguém pensou que isto pudesse acontecer. Com o acordo histórico que acabamos de assinar, as preces de milhões de pessoas foram finalmente ouvidas.

Nas declarações no Egito, Donald Trump repete que a guerra em Gaza acabou e agradece aos países árabes e muçulmanos que tornaram esta conquista possível. O presidente norte-americano recorda a libertação dos reféns que teve lugar esta segunda-feira como parte da primeira fase do plano de paz e aponta ainda que o próximo passo é a reconstrução da Faixa de Gaza. Vamos ao desporto. Portugal pode garantir já esta terça-feira o apuramento para o Mundial de Futebol de 2026. A Seleção Nacional recebe a Hungria e, em caso de vitória, e também se a Arménia empatar ou perder frente à Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um Campeonato do Mundo. Esta tarde de segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão à partida, o selecionador nacional Roberto Martínez diz que os jogadores estão calmos e com muita energia para vencer a partida desta terça-feira frente à Hungria.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, muito focado, a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogamos em casa. No jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Vítinha também esteve presente nesta antevisão à partida. O jogador português e também o médio do Paris Saint-Germain diz que o facto de a seleção poder carimbar já o apuramento para o Mundial dá uma maior motivação à equipa.

Felizmente, criámos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. Nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer os estágios de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.

Portugal-Hungria está agendado para esta terça-feira, 19h45, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa. Uma partida que vai ter relato e análise aqui na Rádio Observador a partir das 19h25. Relato de Miguel Cordeiro e Manuel Conceição Carvalho, comentários de Gabriel Alves, João Castro e também Pedro Henriques. A emissão será conduzida pelo José Rafael Lopes. Por falar em desporto e também por falar em Mundial, Cabo Verde já garantiu esse apuramento para o Campeonato do Mundo. Os Tubarões Azuis bateram esta segunda-feira a seleção de Eswatini por três bolas a zero. Entretanto, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, pela inédita qualificação do país. Foi um dos momentos mais marcantes dos debates televisivos em Portugal. É uma das histórias centrais no terceiro episódio do novo podcast Plus do Observador. Falamos de "A Eleição Mais Louca de Sempre", que narra a história das presidenciais de 1986. Quatro candidatos enfrentaram-se na primeira volta. Entre eles estavam dois históricos do PS e amigos de longa data, Mário Soares e Francisco Salgado Zenha.

Estão finalmente prontos. Antes de entrarem no estúdio quatro, Miguel Sousa Tavares, o jornalista que vai moderar o debate, convida os candidatos a escolherem as faces da moeda que vai ditar quem começa e quem termina o debate. "Escolhe tu, Mário", convida Zenha. Soares fica com o lado onde aparece uma caravela, Zenha com o escudo. Será Francisco Salgado Zenha a começar.

O ator Gonçalo Waddington é o narrador desta série em seis episódios, que conta ainda com música de Samuel Úria e guiões do jornalista Miguel Santos Carrapatoso. Há um novo episódio todas as semanas, mas os assinantes Standard e Premium do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios. Ponto final neste noticiário das 04h, regresso às 05h para a síntese informativa. Continue com a Rádio Observador.