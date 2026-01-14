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As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. A quatro dias das eleições presidenciais mais concorridas da história da democracia portuguesa, a mais recente sondagem da Católica dá uma provável segunda volta com André Ventura, António José Seguro ou João Cotrim de Figueiredo. É mesmo o presidente do CHEGA quem lidera este inquérito com 24% das intenções de voto, com menos 1%, ou seja, 23, surge logo a seguir António José Seguro. Cotrim de Figueiredo fecha o pódio com 19%, dentro da margem de erro. Seguro e Cotrim foram mesmo os que mais subiram quando comparamos este inquérito com o de dezembro. Em queda continuam Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, com 14% para cada lado. Mais abaixo e sem grandes esperanças, surgem Catarina Martins e António Filipe, com 2% cada um, e ainda Jorge Pinto com 1%. Estes três são mesmo os que têm a maior taxa de rejeição na primeira volta, mas há diferenças notórias numa cada vez mais previsível segunda volta. Aí, nesse cenário, é André Ventura quem tem a maior taxa de rejeição. Apenas 33% dos portugueses admite votar no candidato apoiado pelo CHEGA nesse segundo sufrágio. Bem melhor está António José Seguro, que reúne 54% das intenções de voto numa eventual segunda volta. Outro dado curioso desta sondagem é a análise feita ao grau de fidelização do eleitorado de cada nome. Ventura aí volta a levar vantagem: 74% dos inquiridos não admite voltar atrás. Já do outro lado da moeda está Cotrim de Figueiredo. Mais de 60% assume que no domingo poderá votar noutro candidato, até porque o inquérito da Universidade Católica dá conta de 15% de indecisos. E na reação a estes números pouco agradáveis para Henrique Gouveia e Melo, o almirante desvaloriza a questão, recusa desânimo e realça o número de indecisos.

Não desanimou nada. Eu tenho constatado, no meu contacto com a população, uma grande adesão à minha candidatura. Esta sondagem reflete já uma semana para trás. Por outro lado, ainda tem uma grande dose de indecisos e se olharem para a ficha técnica da sondagem, mais de 50% das pessoas dizem que podem mudar de opinião. Portanto, há muita coisa que está em jogo neste momento. O que eu peço a todos os portugueses é que votem em consciência, venham votar.

Henrique Gouveia e Melo à RTP, na reação a este quarto lugar na grande sondagem da Universidade Católica. Quem também parece não ter grandes motivos para sorrir com este inquérito é Luís Marques Mendes. O candidato apoiado por PSD e CDS espera e acredita que vai estar na segunda volta.

Diagnóstico só no final ou depois do final. Eu neste momento estou absolutamente convencido que vou passar à segunda volta e com alguma tranquilidade. Perguntem-me por que é que acho isto? Pela rua. A rua desmente todas as sondagens. As sondagens falham e nos últimos anos têm falhado muito em Portugal e no estrangeiro. É muito objetivo. As sondagens são uma previsão, mas verdadeiramente, o que eu estou nesta campanha a fazer não é trabalhar para as sondagens, é trabalhar para a eleição.

A reação de Luís Marques Mendes a esta sondagem da Universidade Católica, aqui no registo captado pela RTP. Mais satisfeito estará, naturalmente, João Cotrim de Figueiredo. O liberal considera que Marques Mendes está agora fora da corrida pela segunda volta. Por isso, apela ao voto útil do eleitorado da AD. Ontem, num jantar comício, Cotrim fez apelos ao voto para evitar que António José Seguro e André Ventura fiquem nos primeiros dois lugares. O mais visado, ainda assim, foi Marques Mendes. Miguel Gato.

Galvanizado pelo resultado nas sondagens, João Cotrim de Figueiredo não tem dúvidas.

Marques Mendes já está fora da corrida e com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

Cotrim apela aos eleitores da AD para que capitalizem os votos na candidatura que lidera e explica o porquê.

Para quem não quer Ventura ou Seguro como presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Gouveia e Melo já não conta, porque não tem hipótese de chegar à segunda volta. Um voto a André Ventura garante que António José Seguro, do Partido Socialista, é eleito.

Com o embalo das críticas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal deixa ainda um conselho aos adversários.

Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que, na verdade, não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem melhor.

E Cotrim de Figueiredo está tão confiante numa passagem à segunda volta que até já faz apelos ao voto útil.

É útil porque é ambicioso. É útil porque traz mudança. É útil porque incomoda os interesses instalados. É útil porque coloca Portugal à frente.

"Portugal à frente" tem sido um dos lemas da campanha presidencial de Cotrim de Figueiredo, coincide com o nome da coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015, mas coincidência dizem que há poucas e com a ajuda dos eleitores do PSD e do CDS, Cotrim já só pensa no cenário no próximo domingo.

Vamos fazer história juntos? Vemo-nos na segunda volta.

Um trabalho do jornalista Miguel Gato a partir de Coimbra. A campanha de João Cotrim de Figueiredo contou na última noite com mais um apoio de um nome social-democrata, Nuno Freitas, antigo deputado do PSD. Já André Ventura avisa Cotrim de Figueiredo que o país não pode ser liderado por quem não está bem da cabeça. Ataque depois de Cotrim de Figueiredo ter dito que não sabe o que lhe passou pela cabeça para admitir apoiar André Ventura na segunda volta. Ontem, em Guimarães, o candidato apoiado pelo CHEGA discursou para apontar problemas no país, pedir a mobilização para dia 18 de janeiro e fazer mira ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Um discurso que foi acompanhado pelo repórter Miguel Cordeiro em frente ao castelo

Nada melhor do que começar em Guimarães os últimos dias para a grande vitória eleitoral do próximo domingo. Vamos vencer a primeira volta.

Confiante na vitória, André Ventura diz que vai vencer, mas avisa que ainda não ganhou.

Tal como vos dizia no passado, não se deixem condicionar por más sondagens, agora não se deixem condicionar pelas boas. Nada está ganho até ganharmos.

Perante cerca de uma centena de apoiantes que agitaram bandeiras entre chuva miudinha, Ventura falou de vários problemas. O SNS à cabeça.

A saúde em Portugal está lamentável, está de cacos.

Os que saíram também estão na lista.

O meu mandato não vai estar completo. Enquanto eu não for buscar todos, todos os que tiveram que sair deste país, porque este país lhes virou as costas.

E ainda há espaço para símbolos.

Ninguém manda abaixo estas muralhas, elas são a nossa nacionalidade, elas são a força de um país inteiro.

Perante os problemas, sem apresentar soluções concretas, Ventura pergunta.

Onde é que estamos a ser radicais? Não estamos. O país é que precisa que alguém com radicalismo de convicções venha a estar à frente dele.

O candidato apoiado pelo Chega quer os problemas na campanha e por isso repete que não quer atacar os adversários, mas ataca.

João, se não estás bom da cabeça, este país não é para quem não está bom da cabeça.

Entre risos na plateia, também ataca os discursos da campanha de Seguro.

Não se trata de romper com a Constituição, embora em muita parte merecesse. Isto é romper com a corrupção, que é uma coisa diferente.

Ataque moderado de André Ventura, num discurso de 15 minutos, que culminou, mais uma vez, na vontade de abanar o país.

Porque este país precisa de uma mudança e de um abanão, o maior desde o 25 de abril de 74.

Um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, que está a acompanhar a caravana de André Ventura. Ontem passou por Guimarães. António José Seguro continua a aumentar a base eleitoral. Agora o socialista faz destas eleições presidenciais uma batalha com André Ventura. Seguro quer ser o mais votado logo na primeira volta e reforça o que diz ser uma luta contra os extremismos. Uma fasquia, João Gama, colocada ao som de uma canção. Diz que os astros parecem que se estão a alinhar. Vamos a isso. Corpos não são matéria, de momento. Embalado pela música e pelo apoio de Agir, e também por sondagens favoráveis, António José Seguro lembra a herança do 25 de Abril e dá o tudo por tudo para ficar à frente de André Ventura.

Mas não chega passar à segunda volta, e aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar, porque não podemos permitir que passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr português contra português, possa passar em primeiro lugar nesta eleição.

Um apelo que faz não só à esquerda, nem só à direita.

E mais, este é um dever não apenas de um campo político, da esquerda ou do centro-esquerda. É um dever de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos.

As sondagens animam, mas servem também de aviso. Seguro quer iluminar o caminho que aí vem.

É claro que as sondagens animam-nos, mas hoje saiu uma sondagem em que nos dá, embora pertinho, em segundo lugar.

E mesmo admite Seguro que a sua candidatura não seja a primeira escolha para muitos, é nesta altura a única e lembra que está fora da influência do Partido Socialista.

Depois de Mário Soares, de Jorge Sampaio, de Manuel Alegre, e eu, num escalão obviamente diferente, não me ponho ao mesmo nível, mas foi muito bom receber esse apoio do Partido Socialista. Ele não contamina esta candidatura.

Ao décimo dia de campanha, Seguro sobe a fasquia, quer ser o candidato mais votado e já na primeira volta. Um trabalho do jornalista João Gama com esta nova meta de António José Seguro. Da política, vamos para o desporto. Benfica ou Futebol Clube do Porto, um deles vai carimbar hoje o passaporte para as meias-finais da Taça de Portugal. O grande clássico do futebol português joga-se no Estádio do Dragão. E na antevisão ao encontro, Francesco Farioli considera que as baixas por lesão no Benfica não retiram o valor à equipa. O treinador dos Dragões realça a qualidade do conjunto encarnado.

Eu acho que é uma equipa muito boa. A falta de um ou dois jogadores não muda o valor deles. Nós temos de estar preparados com a atitude correta e o espírito certo.

Farioli, que admitiu ainda uma possível titularidade de Tiago Silva no eixo da defensiva portista. O mesmo não acontecerá, certamente, com outro reforço de inverno já confirmado, o polaco Pietrzewski. Do lado encarnado, que vive um mês de janeiro absolutamente decisivo para o que resta da temporada, José Mourinho deixou uma mensagem aos críticos. Diz que não vai mudar.

Eu não consigo jogar mal e dizer que joguei bem. Eu não consigo aceitar mediocridade, nem dos outros, nem da minha parte. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim.

José Mourinho hoje não vai poder contar com o capitão Nico Otamendi, expulso no duelo da Taça da Liga com o Sporting de Braga. Por isso, os jovens Gonçalo Oliveira e João Fonseca foram convocados. A primeira opção é, ainda assim, António Silva, mas o internacional português também está em dúvida para o encontro, tal como o argentino Bahnenet Cheya, que seguiu com a equipa para a Invicta, mas não está certa a disponibilidade do médio depois de uma lesão no ombro esquerdo. Futebol Clube do Porto e Benfica é para ouvir aqui na Rádio Observador a partir das 20h45, com relato em direto a partir do Estádio do Dragão. Fica por aqui este jornal.