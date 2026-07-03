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As notícias com Carlos Pedro.

Jornal das 6 na Rádio Observador. A começar pelo Mundial de Futebol. Portugal venceu a Croácia por 2x1 e marca encontro com a Espanha nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Foi dramático o jogo desta madrugada, depois de uma primeira parte com Portugal por cima do jogo. A Croácia inaugurou o marcador no segundo tempo por Perisić, aos 53 minutos. Aos 68, Portugal empatou por Cristiano Ronaldo de grande penalidade. O gol da vitória chegou aos 90 mais quatro. Foi marcado de cabeça por Gonçalo Ramos, depois de um belo cruzamento de Rafael Leão. A partida teve ainda mais história. A Croácia empatou já pra lá da hora por Gvardiol, mas o gol croata foi anulado por fora de jogo assinalado pelo VAR a Pašalić. Portugal sobreviveu ao drama de Toronto e está na próxima fase. Roberto Martínez destaca o impacto de quem veio do banco para fazer a diferença.

O Gonçalo Ramos é um jogador que sempre acrescenta, como também o Bernardo Silva quando entrou, como o Rúben Neves quando entrou, como o Semedo quando entrou, quando o Chico. Acho que já estamos habituados a ver o nosso banco acrescentar muito aquilo que fazemos. Então o importante é começar bem e tentar terminar ainda melhor.

E com Gonçalo Ramos em grande plano a partir do banco de suplentes, o agora avançado do Milan tem quatro gols em seis jogos realizados em fases finais do Mundial e garante: podem contar com ele.

É especial, é uma competição especial, mas a verdade é que quem me conhece já sabe que nos últimos minutos, quando é preciso um gol, eu tô lá. Já não é primeira, nem segunda, nem terceira vez. E sempre que precisarem de um gol nos últimos minutos, podem chamar o Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos, um dos heróis desta partida. Destaque também pra exibição do guarda-redes Diogo Costa, que impediu por diversas vezes o gol da Croácia. Ronaldo também marcou o nome na lista de marcadores pela primeira vez num jogo da fase eliminar do Campeonato do Mundo. O capitão da seleção destaca que para Portugal vencer este Campeonato do Mundo, vai ter de saber sofrer.

Pra ganhar uma competição desta magnitude, há que saber sofrer. Tocou hoje, acho que foi um jogo bastante interessante para os espectadores. Controlamos bastante a primeira parte. Na segunda parte foi um pouquinho caótico o jogo, mas é normal. Eles marcaram, a gente entrou ali um pouquinho em estresse, em pânico, mas depois o desbloqueio emocional teve quando marcamos o pênalti. E a partir daí, o jogo foi mais fácil, depois tivemos ali mais um pouquinho de dificuldade. Mas a competição é isto, temos que estar preparados e continuar.

Cristiano Ronaldo na leitura esta vitória portuguesa por 2x1 frente à Croácia. Portugal segue para os oitavos de final do Mundial, onde vai medir forças com a vizinha Espanha. Um jogo marcado já para segunda-feira às 20h. Também durante esta madrugada, terminou há mesmo instantes, a Suíça venceu a Argélia por 2x0. Vitória dos helvéticos que seguem para os oitavos de final do Mundial. Vão medir forças com o vencedor do próximo encontro da Colômbia. Também às 19h, já nesta sexta-feira, a Austrália defronta o Egito e às 23h os Tubarões Azuis, Cabo Verde, entra em campo para defrontar a seleção da Argentina. Continuamos neste jornal, vamos aos incêndios. Em Vouzela, o fogo alastrou-se para o distrito de Aveiro. Já causou sete feridos ligeiros. A informação foi confirmada à Lusa por fonte da Proteção Civil. No local estão, por esta altura, quase 900 operacionais apoiados por mais de 250 viaturas. O vento forte está a dificultar o combate às chamas, que se aproximaram de algumas casas na zona sul de Vouzela. À Rádio Observador, o comandante Marco Lucas diz que a estratégia passa, por agora, por manter as pessoas dentro das casas por segurança.

Não estamos a fazer a possibilidade de evacuação, estamos mais a possibilidade de fazer o confinamento, seja porque as estradas também são bastante complicadas e estamos a tentar fazer o confinamento das pessoas na própria aldeia, colocando lá meios para fazer a sua proteção.

O subcomandante regional de emergência e proteção civil das Beiras e Serra da Estrela, Marco Lucas, à Rádio Observador. O incêndio em Vouzela já lavra há mais de 24 horas. Há, por esta altura, outros dois fogos ativos em território continental e que geram naturalmente preocupação junto das autoridades. Em Barcelos está a ser combatido um fogo por mais de uma centena de operacionais e ainda em Cinfães, também a ser combatido por cerca de 100 operacionais. O IPMA prevê um quadro meteorológico muito complexo para os próximos 10 dias e nem a noite vai ajudar no combate às chamas, como se está a ver em Vouzela. As próximas duas noites vão ser muito quentes e com previsões de vento também ele muito forte. Entretanto, também o governo declarou a situação de alerta até à próxima segunda-feira. Entrou em vigor à meia-noite, implica a proibição de acesso, circulação e permanência no interior de certos espaços e caminhos florestais, bem como da realização de queimadas e de trabalho com certa maquinaria. Ainda sobre os incêndios, já durante esta madrugada, no Canadá, onde o primeiro-ministro assistiu ao jogo desta noite da Seleção Nacional, Luís Montenegro garante que o governo está a prevenir ao máximo para conseguir evitar situações mais extremas, mas avisa o chefe do Executivo: esperam-se dificuldades.

Estamos a prevenir ao máximo para não termos depois de ter situações mais extremas. Mas há coisas que nós não dominamos. Nós não dominamos a natureza, nós não dominamos alguns comportamentos que muitas vezes são também associados a fenômenos criminosos. Essa parte é uma parte que nós temos de combater e é isso que vamos fazer também.

As garantias dadas pelo primeiro-ministro Luís Montenegro em Toronto, onde se nota pela voz, assistiu ao jogo entre Portugal e Croácia. Fica por aqui este jornal das 18h00. A informação regressa às 18h30. Até já.