Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Oito horas. Atualizamos as notícias com o jornalista João Gama. Donald Trump defende as tarifas anunciadas ontem à União Europeia. O presidente dos Estados Unidos diz que os norte-americanos vão sair a ganhar.

Em entrevista à emissora Fox News, Trump assegura que os Estados Unidos vão ganhar uma enorme quantidade de dinheiro com esta guerra comercial ontem. Foi o próprio líder norte-americano a anunciar a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir do dia 1 de agosto, diz que é um privilégio para os restantes países poderem negociar com os Estados Unidos da América. Desde a suspensão das tarifas anunciada em abril, Washington só conseguiu assinar acordos, ainda que pouco abrangentes, com a China, o Reino Unido e o Vietnã. Os líderes europeus defendem a negociação com os Estados Unidos. Emmanuel Macron avisou, no entanto, que a Comissão precisa preparar uma resposta às tarifas norte-americanas, enquanto Berlim quer negociar pragmaticamente com Washington. Ursula von der Leyen já garantiu que vai colocar os interesses europeus em primeiro lugar e admitiu tomar medidas proporcionais e António Costa, presidente do Conselho Europeu, assegura que a resposta da União Europeia será unida.

E ontem Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar surpreendido com o anúncio das tarifas norte-americanas.

Uma vez que as negociações com a União Europeia ainda estão a decorrer, o presidente da República assegura que quanto à guerra comercial, Portugal está totalmente alinhado com o bloco dos 27.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não esconde que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, também Paulo Rangel, em São Tomé e Príncipe, ao lado do presidente da República, não excluiu nenhuma opção na resposta às tarifas norte-americanas e assegura que Portugal está ao lado da União Europeia.

E Luís Marques Mendes diz que as empresas portuguesas podem ser obrigadas a escolher outro parceiro comercial que não os Estados Unidos da América.

Um parceiro comercial encontrado na América do Sul, o conselheiro de Estado e candidato a Belém, apoiado pelo PSD, aconselha o governo de Luís Montenegro a explorar o acordo entre a Mercosul e a União Europeia.

Se não houver recuo nesta decisão, isto é muito mau para as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos. E se não houver recuo, não há volta a dar. Por isso, é melhor encontrar já uma alternativa. E eu queria aqui sugerir às empresas portuguesas, ao governo português, que estudassem alternativas, em vez de exportarem para os Estados Unidos, que passa a ser mais difícil, ter outros mercados, outros países. E a grande alternativa que eu acho que deve ser estudada é o Mercosul, com quem a União Europeia fez recentemente um acordo. É preciso ratificar esse acordo e explorar este novo mercado.

Declarações de Luís Marques Mendes aos jornalistas numa visita a Mafra. Para o candidato a Belém, a procura de mercados alternativos deve acontecer o quanto antes.

E voltamos a Marcelo Rebelo de Sousa, que para já afasta um veto à privatização da TAP, se a venda decorrer com os princípios anunciados pelo governo.

O candidato presidencial defende que este processo tem de decorrer com total transparência para que não exista qualquer suspeita. Luís Marques Mendes considera que a decisão de privatizar a TAP é a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta e é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja no final nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

Falávamos de Luís Marques Mendes, candidato presidencial apoiado pelo PSD nesta próxima corrida a Belém. Já quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, que afasta para já um veto à privatização da TAP, se esta venda vier a decorrer com os princípios anunciados pelo governo, princípios como a venda da companhia aérea em 49,9%. Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre a possibilidade de vetar o diploma quando chegar ao Palácio de Belém, aos jornalistas, a partir de São Tomé e Príncipe, o presidente da República afasta essa possibilidade.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor primeiro-ministro me explicou, elevou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que poderia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Pois se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda em São Tomé e Príncipe, onde esteve a celebrar os 50 anos da independência do país.

E falamos agora das eleições autárquicas. Tudo em aberto na corrida eleitoral do Porto. O PS acena com um acordo pós-eleitoral a Filipe Araújo e Pedro Duarte mantém também a porta aberta, mas o independente não desiste.

A última sondagem veio dar a vitória, ainda que por uma curta margem, a Manuel Pizarro. Na Invicta à direita, admite-se que a sondagem divulgada pelo Expresso está a causar preocupações, mas do lado de Filipe Araújo, há uma garantia: não há margem para recuar. Pedro Duarte deixa em aberto o entendimento que possa reforçar as hipóteses de conquistar a autarquia ao Observador. Uma fonte próxima do candidato do PSD é clara e reitera que há margem e disponibilidade para estudar uma solução de compromisso.

Quanto ao PS, o partido considera até natural um acordo pós-eleitoral com Filipe Araújo.

Os socialistas fazem assim contas à maioria que podem obter ao lado do independente, até porque a restante esquerda está em risco de não conseguir eleger vereadores no Porto. Ao Observador, fonte próxima do PS elogia a lista do independente apresentada por Filipe Araújo e diz que um acordo pós-eleitoral seria vista como uma solução natural, com quase todas as principais forças de direita juntas numa candidatura, PSD, CDS e Iniciativa Liberal, e ainda sem conseguirem a vitória nas sondagens, os socialistas estão confiantes numa vitória, mesmo que sem maioria.

Os cenários em cima da mesa para as autárquicas do Porto é um artigo que pode ler no site do Observador, assinado pelo editor-adjunto de política, o Miguel Santos Carrapatoso, e pela jornalista Mariana Lima Cunha. Continuamos na política, João. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o primeiro-ministro Luís Montenegro de vender a alma ao Chega.

Isto depois do presidente do partido ter anunciado ontem um princípio de acordo com o governo sobre algumas linhas orientadoras para mudar a lei da nacionalidade. Mariana Mortágua ontem à noite acusou o executivo de Luís Montenegro de estar a legitimar a extrema-direita.

Luís Montenegro vendeu a alma. O PSD vendeu a alma. Entende que para conseguir manter-se no poder, para ir para as autárquicas a dizer que tem uma mão firme sobre a imigração e porque entende que isso é uma política populista que dá votos e que permite uma disputa com a extrema-direita, abdicou de todos os valores e vendeu a alma ao Chega. Não é assim que se combate a extrema-direita. Em nenhum país em que os partidos do campo tradicional da direita cederam na agenda de extrema-direita conseguiram impedir a extrema-direita de crescer. O que estão a fazer é legitimar o campo da extrema-direita.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda a partir de Viseu.

A Polícia Judiciária deteve um funcionário do Banco de Portugal suspeito da Operação Nexos no Aeroporto de Lisboa.

É uma informação apurada pelo Observador. A PJ deteve este sábado mais um suspeito de estar envolvido nesta Operação Nexo, uma operação que envolve crimes de corrupção passiva, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos e abuso de poder. Ao que o Observador apurou, o funcionário detido trata-se de David Gonçalves, que estava de férias quando as buscas foram efetuadas. Foi agora detido à chegada ao aeroporto de Lisboa. O suspeito deverá ser ouvido esta segunda-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. A Operação Nexo está a investigar as suspeitas de corrupção e fraude na obtenção de fundos do PRR. O processo foi desencadeado por uma denúncia anónima em julho de 2023 e envolve uma alegada viciação de concursos públicos num valor superior a 4,5 milhões de euros. Ao que o Observador apurou, a Procuradoria Europeia acredita que o montante possa ser ainda mais elevado. Foram detidos até agora cinco arguidos. Um dos suspeitos que foi detido, mas depois libertado, é filha de um ex-secretário de Estado do PSD.

A Operação Nexo, que também está em destaque no site do Observador, artigo que faz manchete a esta hora e é assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo jornalista João Paulo Godinho. Duas pessoas foram dadas como desaparecidas na Catalunha depois de chuvas torrenciais inundarem a região, João.

A circulação ferroviária chegou a estar interrompida durante várias horas. As pessoas foram dadas como desaparecidas ontem à noite na cidade de Cubeles, a 50 km de Barcelona. Os bombeiros locais acreditam que podem ter sido arrastadas pelas cheias do rio Foix. O nordeste de Espanha foi atingido ontem à tarde por chuvas torrenciais. Na Catalunha, as autoridades emitiram alerta vermelho e enviaram mensagens telefónicas de aviso aos habitantes. As chuvas torrenciais provocaram inundações, nomeadamente num hospital de Barcelona, que teve de recusar admitir novos doentes depois de ver cortada a eletricidade.

E a fechar este jornal, o desporto. Paris Saint-Germain e Chelsea medem as forças nos Estados Unidos e os franceses podem carimbar uma época perfeita.

Os franceses e os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos venceram todas as provas nacionais. Em França, venceram a Liga dos Campeões, podem hoje vencer o Mundial de Clubes. O clube londrino de Pedro Neto e Dário Essugo, vencedores do anterior formato da competição em 2021, foram o mesmo carrasco do Benfica neste Mundial de Clubes. O PSG x Chelsea é um jogo marcado para às 20h, hora de Lisboa, 15h nos Estados Unidos, no MetLife Stadium.

E é desta forma que fechamos o jornal das 20h, teve edição do João Gama.