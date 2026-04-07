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Jornal das 8. Jornal das 8, na Rádio Observador, com a edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, começamos com as negociações sobre a reforma laboral. Podem estar na reta final. Na reunião de ontem, foram feitos progressos. Governo e patrões aguardam agora uma resposta final da UGT sobre a proposta que está em cima da mesa.

A reunião durou mais de quatro horas. A Ministra do Trabalho afirma que correu bem. Maria do Rosário Palma Ramalho foi a única a falar aos jornalistas e avança que há agora uma maior aproximação entre todas as partes. A Ministra do Trabalho, em declarações aos jornalistas no final de mais uma reunião que juntou governo, patrões e UGT sobre a reforma laboral. Mas, Rui Casanova, afinal, o que mudou para que o consenso esteja mais perto e também o que falta?

Na reunião de ontem entre governo, patrões e UGT, todos os esforços foram feitos e as partes chegaram a uma versão do pacote laboral que agrada mais a todos os envolvidos nas negociações. É uma informação apurada pelo Observador, junto de uma fonte próxima destas negociações. O Observador sabe também que as confederações patronais já aprovaram a proposta que está atualmente em cima da mesa. Por isso mesmo, neste momento, só falta o sim ou não da UGT.

A UGT, que tem o Secretariado Nacional, a reunião marcada para quinta-feira, e já avisou que uma decisão final só poderia ser tomada depois da consulta deste órgão.

Sim, como ouvimos há pouco, a Ministra do Trabalho espera agora a resposta desses órgãos das associações. Uma outra fonte próxima das negociações garante ao Observador que esta é mesmo a reta finalíssima das negociações. É de esperar que tenha sido uma das últimas, senão mesmo a última reunião, a juntar governo, UGT e patrões. O novo encontro só se justifica nesta altura se houver necessidade de a UGT expor alguma condição adicional ou alterações de última hora para chegar a acordo, depois de reunir o tal Secretariado Nacional, reunião marcada para a próxima quinta-feira.

Rui Casanova, com o ponto de situação das negociações para a reforma laboral. Há agora uma maior aproximação entre governo, patrões e UGT. O Observador sabe que falta uma resposta final por parte dos trabalhadores. De recordar que a CGTP continua excluída das negociações.

Isto é um assunto em destaque a esta hora no site do Observador. E a presidência aberta de António José Seguro continua hoje. O presidente da República vai continuar por Santarém a acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. E, Carla, hoje vai ter também a habitual reunião semanal com o primeiro-ministro.

Em vez do Palácio de Belém, o palco deste encontro vai ser a Casa dos Tetos, de Tomar. A reunião está marcada para às 17h. É o grande destaque deste segundo dia da iniciativa promovida por António José Seguro. O presidente continua a dedicar grande parte da agenda a ouvir as populações afetadas pelo mau tempo e afirma que vai levar estas preocupações ao primeiro-ministro, Vasco Maldonado Correia.

É uma presença de peso no segundo dia da presidência aberta de António José Seguro. Luís Montenegro vem até Tomar e é na Casa dos Tetos, que está a ser usada pela presidência como quartel-general para esta semana, que o primeiro-ministro e o presidente da República vão cumprir a nova tradição semanal de reunirem à terça-feira. Por norma, não costuma haver declarações no fim destes encontros, mas a ocasião pode fazer abrir uma exceção. Também em Tomar, mas na central elétrica, o presidente da República vai marcar presença na assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro, chefiada por Paulo Fernandes, e uma série de fundações. Na agenda de Seguro, estão ainda dois contactos diretos com as populações que mais sofreram com as tempestades no início do ano. Vai visitar habitações afetadas em Ourém e em Mação. Numa agenda muito preenchida, a saltar de um local para outro, está também prevista uma visita ao Centro de Meios Aéreos, em Ferreira do Zêzere.

Vasco Maldonado Correia, que está a acompanhar a presidência aberta de António José Seguro. Começou ontem, decorre até sexta-feira.

E, Carla, termina hoje o prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução das casas afetadas pelas tempestades.

O prazo foi fixado num despacho do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Foi publicado em Diário da República a 30 de março. O objetivo é acelerar o processo o mais rápido possível. Isto apesar do ministro admitir que o dinheiro está a demorar a chegar ao terreno. Das 30 mil candidaturas apresentadas até agora, só estão resolvidas cerca de 10%.

Destaque agora para o Médio Oriente. Israel avisa a população do Irão para que não use o comboio nas próximas 12 horas.

Os ataques não param, podem mesmo intensificar-se. As forças israelitas avisaram esta manhã a população iraniana para que não utilize a rede ferroviária do país por razões de segurança. É uma mensagem deixada nas redes sociais. Perante a possibilidade de intensificação dos ataques, a ponte que liga a Arábia Saudita ao Barheim foi encerrada ao trânsito pelas autoridades. É mais uma medida de precaução, numa altura em que Donald Trump volta a subir o tom. O presidente dos Estados Unidos ameaça destruir o Irão numa única noite, o que pode acontecer já esta madrugada.

The entire country can be taken out in one night O país todo pode ser tomado numa noite e essa noite pode bem ser amanhã. Todas as pontes no Irão vão ser dizimadas amanhã à noite, às 12h. Todas as plantas de poder no Irão vão ser desfeitas, queimadas, destruídas. Nunca mais vão poder ser usadas. Vai ser uma demolição completa às 12h e se quisermos, vai acontecer num período de quatro horas. Nós não queremos que isso aconteça.

O presidente norte-americano garante que não vai mudar o prazo limite para o Irão aceitar o novo acordo, diz também que não está preocupado perante a possibilidade de cometer crimes de guerra. O Irão rejeita este ultimato. O porta-voz do exército garante que as ameaças e o discurso do presidente norte-americano não têm qualquer efeito na continuidade das operações ofensivas.

E na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis alerta que a frustração de Donald Trump pode levar a um escalar do conflito no Irão, mas avisa que a guerra está longe de ser vencida pelos Estados Unidos.

A análise foi feita esta manhã no gabinete de guerra. O historiador alerta para um risco real de escalada ainda maior do conflito.

As ameaças de Donald Trump nem sempre se concretizam. E também sabemos que o discurso dele muitas vezes é bastante hiperbólico, se quisermos ser bondosos. Se quisermos ser mais rigorosos, falta rigor ou muitas vezes falta uma boa relação com os factos. Agora, eu acho que o risco de escalada é bastante real, porque é muito evidente a frustração de Donald Trump com não conseguir resolver rapidamente este conflito.

A análise esta manhã de Bruno Cardoso Reis às mais recentes ameaças de Donald Trump com um ultimato. Entretanto, e depois de vários adiamentos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas marcou para hoje a votação de um projeto de resolução que exige a reabertura do Estreito de Ormuz.

Desporto agora no Jornal das 8. José Mourinho admite que o Benfica está fora da luta pelo título e reconhece que até o segundo lugar pode ser difícil. O treinador do Benfica volta também a criticar os jogadores, depois de mais um empate no campeonato.

Um a um no terreno do Casa Pia. Este foi o nono empate do Benfica nesta edição da Liga. Richard Rios ainda inaugurou o marcador para as Águias, mas Rafael Brito marcou logo depois para o Casa Pia. José Mourinho reconhece: a época acabou.

Perdemos as possibilidades que ainda tínhamos de ser campeões, de lutar pelo título até final. E perdemos também o controle sobre poder ficar em segundo lugar, que dependia só de nós. E neste momento já não depende só de nós, depende também dos resultados que possam acontecer. Ou seja, perdemos muito.

Perderam muito. José Mourinho, que não poupou nas críticas aos jogadores, disse mesmo que ficou com vontade de não fazer jogar mais alguns dos futebolistas do plantel. Quanto ao futuro no clube, Mourinho assume a vontade de continuar no comando técnico do Benfica.

Já o Sporting joga hoje em Alvalade com o Arsenal na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Rui Borges já fez a antevisão deste encontro. Diz que os Leões podem fazer história e lembra também que o sonho comanda a vida.

Tornar a realidade o sonho. É isso que nós queremos tornar realidade. Continuar de alguma forma a marcar o nosso caminho individual e coletivamente, seja o jogador, seja a equipa técnica, mas acima de tudo, e é isso que nos move, marcar a história de um grande clube como o Sporting. Esperamos e acreditamos que poderemos continuar a fazer algo diferente, algo extraordinário. Dizer com isto também que será muito importante a ajuda e a energia dos nossos adeptos.

Rui Borges, o treinador do Sporting, na conferência de imprensa antes do jogo desta noite com o Arsenal.

Jogo com o apito inicial marcado para às 20h. Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Dez minutos para lá das 20h. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O prazo para a entrega das listas para os órgãos externos da Assembleia da República termina hoje, depois de ter sido adiado novamente na semana passada por causa da Páscoa. Apesar dos sucessivos adiamentos, a data fixada para as eleições mantém-se, será no próximo dia 16. A Direção-Geral da Saúde alerta para a fraca qualidade do ar até quinta-feira em Portugal continental, devido a poeiras do norte de África. Estas partículas podem ter efeitos na saúde, principalmente na população, em crianças e idosos, que devem ter cuidados redobrados. A DGS aconselha a população em geral a evitar esforços, atividade física ao ar livre e exposição a fatores de risco. Idosos e crianças com problemas respiratórios crônicos devem permanecer no interior dos edifícios e de preferência com janelas fechadas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva até ao fim da tarde. Já o arquipélago da Madeira está sob aviso laranja, devido à previsão de ventos fortes e agitação marítima. Será entre amanhã e quinta-feira. A situação meteorológica levou ao cancelamento das viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, que estavam programadas para amanhã, quarta-feira, e também na quinta entre as duas ilhas. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, está hoje em Budapeste, vai apoiar o primeiro-ministro Viktor Orbán na reta final da campanha para as eleições legislativas de domingo. As sondagens mostram que Orbán pode ser derrotado depois de 16 anos no poder. O líder da oposição lidera as sondagens. A missão Artemis 2 já está a regressar a casa. Ontem passou com sucesso pelo lado oculto da Lua, a distância mais longa de sempre. A NASA fala num grande marco para a humanidade. O regresso à Terra está previsto para a próxima sexta-feira. Relatórios policiais, fotografias, vídeos de câmaras de vigilância e até as comunicações áudio das forças de segurança são milhares os ficheiros que apoiam a investigação do novo podcast+ do Observador.

Chama-se "Os Ficheiros do Caso Carlos Castro" e narra a história da investigação à forma como Renato Seabra assassinou o cornista social Carlos Castro em Nova Iorque, em janeiro de 2011.

O suspeito foi encontrado. Richard Tirelli arranca para o hospital. Por esta altura, Renato Seabra já lá está há quase quatro horas. São 7h22 quando é assistido na triagem por uma enfermeira. Percebe-se que tem cortes em ambos os pulsos, recusa dizer o que lhe aconteceu. Não faz sentido quando se fala com ele. Pode ler-se na ficha clínica. Perto das 10 da noite, os médicos avançam um primeiro diagnóstico. Os cortes nos pulsos são superficiais e não inspiram cuidados, mas o paciente está a ter um episódio maníaco agudo e tem que ser encaminhado para o serviço de urgência psiquiátrica.

É um excerto do episódio de estreia do novo podcast+ do Observador, que já está disponível.

"Os Ficheiros do Caso Carlos Castro" é uma série em podcast narrada pela atriz Joana Santos, que conta com música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha.