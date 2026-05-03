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Jornal das 8, na Rádio Observador, para falar da festa azul e branca. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional de futebol esta noite. É o título número 31 dos Dragões.

Bastou o gol de Ján Bednárek para selar a vitória dos Dragões. O Porto venceu o Alverca por 1 x 0, fechou o primeiro lugar da tabela quando ainda faltam duas jornadas para terminar o campeonato. O momento do Porto campeão foi este.

Passe de bola. Bola picada. É pra entrada da grande área, Costa. Bednárek liberta para a direita para Sáinz, atrás para Roberto, este acalma a frente e depois o jogo acaba! Acabou! O Porto é campeão nacional 2025/2026. Quatro anos depois, 1449 dias desde o último título, o Porto volta a subir às nuvens com vista para as estrelas. 32 jogos dos 36 chegaram para celebrar o título.

Fogo de artifício e também o relato do Ricardo Loureiro.

A festa azul e branca começou no Estádio do Dragão, contou com uma homenagem a Jorge Costa, o antigo diretor-geral do clube, que morreu em agosto do ano passado.

Que foi também lembrado pelo treinador Francesco Farioli no final do encontro, que não conseguiu esconder a emoção.

Muitas emoções. Acho que ainda temos que perceber o que está a acontecer. Focamo-nos no jogo até o último minuto e foi como o jogo foi. Acho que o Jorge nos ajudou com algumas defesas. Estou muito feliz por toda a gente. Disse muitas vezes, por este grupo, por estas pessoas que trabalham neste clube, pelo presidente, pelo Jorge, eles merecem, depois de alguns anos, ter o título. Vamos ter tempo para deixar correr estas emoções. As coisas não podiam ter corrido melhor.

A festa do Futebol Clube do Porto. André Villas-Boas juntou-se à festa no balneário, mas não falou aos jornalistas e numa mensagem por escrito. Dedicou o título não só a Jorge Costa, como também a Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do Futebol Clube do Porto.

Depois, já fora do Estádio do Dragão, a festa do título durou até de madrugada. Contou com uma declaração de Farioli em português e com promessas de mais títulos.

Promessas essas feitas por Diogo Costa. O capitão dos Dragões vestiu uma camisola com o nome de Diogo Jota e garantiu que para o ano os Dragões voltam a fazer a festa.

Declarações de Diogo Costa ontem nesta festa do título, a propósito dessa promessa de novos títulos para os Dragões.

Queria deixar um muito obrigado a todos os nossos adeptos. Vocês foram muito importantes para nós, mais do que vocês pensam. E muito obrigado, acima de tudo, por acreditarem nos nossos jogadores, na nossa equipa. Obrigado por tudo. E para o ano, há mais.

É a esperança de Diogo Costa. Vários jogadores do Porto deixaram críticas ao Sporting, que até agora era campeão nacional. Francesco Farioli arriscou falar na língua de Camões.

Boa noite, família portista. Como disse Jorge Costa, voltamos a ser uma equipa, uma grande equipa! Conseguimos juntos! Este título é nosso! Viva o Futebol Clube do Porto. Boa noite.

Milhares de pessoas a fazer a festa na Invicta até de madrugada, algumas centenas em Lisboa, junto ao Marquês de Pombal. Foi lá onde, durante esta noite, o repórter Diogo Varela encontrou uma celebração um pouco diferente: adeptos do Porto que compraram um melão que tinha uma fotografia do presidente do Sporting, Frederico Varandas.

E eu tenho aqui comigo o responsável por esse melão, que tem a imagem de Frederico Varandas. Ora conte-me tudo, a história do melão, como é que começou, onde é que o comprou.

O melão não há muito a contar. É um melão normal. Compramos no Continente. Compramos no Continente, gastámos € 10 no melão, porque tinha que ter três quilos em relação ao tricampeonato. Não há muito a dizer. E tinha que ter a cara do Varandas este ano, não há hipótese. O gajo fala demais, não sabe estar calado e nós provámos que somos os melhores.

Sente que o presidente do Sporting também contribuiu pra essa conquista do Futebol Clube do Porto?

Não, quem contribuiu para a conquista do Futebol Clube do Porto são os adeptos, são as casas do Futebol Clube do Porto, que fazem muito e a minha malta não vê, são os jogadores, é o staff, é a equipa técnica, o Farioli, o Villas-Boas, que este ano fez um trabalho excepcional. O Varandas pode falar o que quiser, nós somos melhor que eles este ano.

Falou-me aqui de um melão de três quilos. O que é que agora vai acontecer ao melão?

À partida, iremos abrir a parte de cima do melão e vamos comer. Temos que comer a cabeça do Varandas, portanto.

A festa do Porto que chegou ontem a Lisboa, a reportagem de ontem à noite, do Diogo Varela.

E a Rádio Observador ouviu também algumas figuras emblemáticas do Futebol Clube do Porto. A emissão especial estendeu-se até bem perto das 3:00. Teceram elogios não só a André Villas-Boas, como também a Francesco Farioli.

É, o exemplo do doutor Domingos Gomes acredita que o técnico italiano foi mesmo quem fez a diferença neste ano azul e branco.

Essa frequência de jogos é terrível para os jogadores, que os jogadores do Porto ultrapassaram muito bem, mas quem tinha a inteligência, a capacidade para ir pôr a equipa, ou melhor, os jogadores a jogarem em equipa, é realmente do treinador principal, Farioli, que com certeza, porque não temos de meter logo nas primeiras linhas o presidente, também sabe da poda e, portanto, como sabe da poda, alguma coisa ia dizendo.

A análise de Diogo Gomes, algumas das declarações que foram ouvidas aqui na Rádio Observador durante esta noite madrugada da festa do campeonato número 31.

Ontem à noite, ia manchar a festa, uma viatura ligeira despistou-se a esta noite em São João da Madeira, tendo acabado por colher um grupo de pessoas.

Sete ficaram feridas, números adiantados pelo Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto à Rádio Observador. A mesma fonte não detalhou, no entanto, a gravidade dos ferimentos. O Jornal de Notícias chegou a escrever que este grupo de pessoas estava a participar nos festejos do campeonato do Futebol Clube do Porto. Há vários vídeos que já estão a ser partilhados na televisão que mostram isso mesmo. O jornal avançava que entre os feridos estão duas crianças.

Festas à parte, o Benfica facilitou as contas aos dragões e escorregou. Empatou a duas bolas em Vila Nova de Famalicão.

Reabriu a corrida pelo segundo lugar. 2 x 2 foi o resultado final. As Águias estiveram a vencer por 2 x 0. Depois a expulsão de Otamendi atrapalhou a formação encarnada. O Famalicão marcou não só dois gols na segunda parte, como ameaçou um terceiro, ao mandar uma bola ao poste nos últimos minutos. No final da partida, o técnico encarnado já dava os parabéns ao Futebol Clube do Porto e admitia que o objetivo das Águias até o final do campeonato era segurar o segundo posto da tabela.

Eu quero dar os parabéns ao Porto por ser um justo campeão. Quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje, em especial hoje, e vamos com tudo aquilo que temos a fazer o milagre de ficar em segundo lugar à frente do Sporting. Vamos tentar esse milagre e acho que vamos conseguir.

Foco agora na corrida pelo segundo lugar. Rui Costa, presidente do Benfica, esperou pelo final do encontro para acusar a equipe de arbitragem de querer impedir as Águias de chegar à Liga dos Campeões.

Ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos, quem vai à Liga dos Campeões, sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo. E o que aconteceu aqui hoje não foi isso. O Benfica, infelizmente, já não pode ser campeão, já não tinha a capacidade para ser campeão, mas estava aqui e está aqui a lutar pela Liga dos Campeões. E aquilo que o árbitro hoje fez aqui, o que este senhor fez aqui hoje, foi tentar impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões.

Com o título fechado, resta conhecer o desfecho da corrida pelo segundo lugar. Apesar das críticas, o Benfica continua só a depender de si. Recebe em casa o Sporting de Braga e visita depois o Estoril. O Sporting está à espera de um novo deslize encarnado e de vencer frente ao Vitória de Guimarães, esta segunda-feira. Rui Ave e Gil Vicente.

Ainda no desporto, mas no andebol, o Sporting venceu o Futebol Clube do Porto e sagrou-se tricampeão nacional.

Uma vitória num jogo de sentido único por 36 x 29 é a maior sequência de títulos dos Leões no campeonato e o segundo título da época depois da Supertaça. Com este tricampeonato, o Sporting iguala o Futebol Clube do Porto com 24 títulos na modalidade. No final, o treinador Ricardo Costa falou num momento especial, mas prometeu aos adeptos que a atenção da equipa estava já virada para o próximo jogo a contar para a Liga dos Campeões.

Este título é mais uma vez especial. Temos construído ao longo destes anos e temos, acima de tudo, feito vocês um pouco mais felizes. E esse é o nosso grande desígnio, o nosso grande objetivo. E na nossas cabeças, obviamente, está a quarta-feira. É por vocês que vamos a Alborg lutar uma vez mais. Que seja uma noite mágica.

A festa dos verde e brancos, bem longe do Marquês de Pombal, mas sim, no Pavilhão João Rocha.

E mudamos de tema. Aliás, hoje é Dia da Mãe, dia 3 de maio. A IL recomenda ao governo que regule a gestão de substituição.

E propõe medidas como isenção fiscal das pensões de alimentos. No Dia da Mãe, a Iniciativa Liberal anuncia um pacote de seis iniciativas, duas resoluções, que não têm força de lei, e quatro projetos de lei que vai entregar no Parlamento com o objetivo de criar mais confiança nas famílias. Neste pacote de medidas enviado esta manhã à Agência Luz, o partido propõe a isenção fiscal das pensões de alimentos para quem as recebe, bem como a reintrodução dos dependentes no quociente familiar em sede de IRS. Os liberais defendem que, mais do que um benefício fiscal, está em causa uma medida de justiça fiscal integrada numa resposta mais ampla aos problemas demográficos do país. A IL pede igualmente ao governo que regule com caráter de urgência a lei de gestação de substituição e assegure as condições para que seja efetivamente implementada. Falamos de uma lei que foi aprovada e promulgada em Diário da República em 2021, mas até agora não houve qualquer regulamentação.

É o ponto final nesta edição das 18, com o João Gama.