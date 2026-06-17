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O Nove Um. Roberto Martínez não espera facilidades frente à República Democrática do Congo. Portugal estreia hoje no Campeonato do Mundo de Futebol. Às 18h, hora de Lisboa, meio-dia nos Estados Unidos. É um jogo que vai ficar marcado por muito calor, o que vai dificultar o trabalho dos jogadores portugueses e também dos congoleses. Sobre a seleção africana, Roberto Martínez diz que não é de desvalorizar, até porque alguns dos jogadores alinham nas melhores ligas do mundo.

É uma equipa que eu diria que é muito flexível taticamente, então não é só uma equipa de defender o bloco baixo. Já tivemos a experiência com a Nigéria, as equipes africanas agora estão muito bem desenvolvidas, conseguem fazer uma pressão do bloco médio-alto, agressivos, gostam dos duelos físicos, um jogo vertical. Quando têm bola descoberta, exploram os espaços na linha defensiva muito bem. Há jogadores europeus, ou que jogam nas ligas mais importantes na Europa, como o Bakambu, o Wissa, o Theo Bongonda.

O selecionador nacional fez a antevisão do encontro. Era madrugada em Portugal, isto por causa da diferença horária com os Estados Unidos. Roberto Martínez diz ainda que a seleção entra para este jogo com o sonho de vencer o Mundial.

O sonho comanda a vida para todos nós. Vocês, como jornalistas, tudo é um sonho e comanda a vida. Para nós, a seleção portuguesa é o sonho, comanda o nosso mundial. Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo, mas a minha responsabilidade é mostrar que o mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado.

Roberto Martínez, já em Houston, no estado do Texas, onde confirmou também a já esperada ausência de Rúben Dias. O defesa central está lesionado, por isso falha a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo. As opções para o eixo central da defesa são Gonçalo Inácio, Renato Veiga e Tomás Araújo, sendo que o selecionador diz também que Diogo Dalot e Rúben Neves podem jogar a defesa central, caso haja essa necessidade. A estreia de Portugal no Mundial de 2026 confirma a sexta participação de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo. Ele pode tornar-se, aos 41 anos, no jogador mais velho de sempre a representar a seleção portuguesa. O recorde, neste momento, é do antigo defesa central Pepe. A emissão especial de desporto da Rádio Observador para acompanhar o Portugal-República Democrática do Congo começa às 17h10, o jogo é às 18h. E precisamente por causa do Mundial, Carla, hoje o debate quinzenal no Parlamento com o primeiro-ministro vai começar mais cedo, uma hora antes do habitual, às 14h. Os partidos concordaram em dar início aos trabalhos mais cedo para poderem acompanhar também eles o jogo da seleção. O debate quinzenal acontece um dia antes da discussão sobre a reforma da lei laboral. O primeiro-ministro esteve ontem reunido pela segunda vez, no espaço de menos de uma semana, com André Ventura, sendo que no final da reunião, o presidente do Chega admitiu que não há acordo, mas que a porta para o entendimento não está fechada. O PS não recebeu qualquer convite de Montenegro para reuniões sobre a reforma laboral. Os socialistas estão a trabalhar numa proposta alternativa com um grupo de economistas. E o calor está aí. A partir de sábado, as temperaturas devem chegar aos 40º C em algumas regiões do país. Isto por causa de uma massa de ar quente que vem do norte de África e do interior da Península Ibérica. De acordo com a meteorologista do IPMA, Maria João Frada, é provável que durante o fim de semana seja emitido o aviso de tempo quente em alguns distritos, que depois será alargado a todo o Portugal continental a partir de segunda-feira.

É provável que o IPMA vá emitir avisos de tempo quente em grande parte dos distritos, não necessariamente em todos os distritos logo no dia 20, mas pelo menos no interior, e depois gradualmente, provavelmente já no início da próxima semana, emitir avisos praticamente para todos os distritos do território continental.

Maria João Frada do IPMA. No domingo começa oficialmente o verão. Estão previstas para esse dia temperaturas entre os 31 e os 36º C. Alguns locais do interior do Alentejo podem chegar aos 40º C. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estas temperaturas vão agravar o perigo de incêndio rural, sobretudo no interior do país. Donald Trump e Volodymyr Zelensky esperam voltar a encontrar-se hoje, depois da reunião que tiveram ontem à margem da cimeira do G7. Eles já estiveram ontem reunidos para discutir a guerra na Ucrânia. À saída, ambos admitiram que era importante repetir o encontro, que pode acontecer hoje. Tanto Donald Trump como Zelensky admitem que a conversa de ontem aumentou a esperança de se chegar à paz num futuro próximo. A cimeira do G7 termina hoje em França. Os aliados europeus terão tentado pressionar o presidente dos Estados Unidos a convencer Vladimir Putin a sentar-se à mesa das negociações. São agora 09h06, antes da comissão de inquérito especial dedicada à seleção portuguesa e ao Mundial de Futebol, com Hugo Soares, Pedro Pinto e Eurico Brilhante Dias. Carla, que outras notícias há a destacar? A China apela a um compromisso firme com o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros apela a todas as partes para que trabalhem no sentido de estabelecer as bases de uma arquitetura de segurança sustentável na região. Também hoje surge a reação do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, diz apoiar este acordo, considera bem estruturado e positivo. O ministro da Administração Interna é hoje ouvido no Parlamento para esclarecer as acusações feitas pelo ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna. António Pombeiro demitiu-se do cargo no dia 22 de maio, alegando um conjunto de irregularidades na gestão da rede SIRESP, e isto durante a presidência de Viegas Nunes. O ministro Luís Neves nega que tenham existido ilegalidades nesse período entre 2022 e 2024. Entra hoje na fase final o julgamento do deputado do Chega, Pedro Frazão, acusado de difamar José Manuel Pureza. O caso remonta a 2021, quando o atual coordenador do Bloco de Esquerda era vice-presidente da Assembleia da República. Em causa está uma publicação de Pedro Frazão na rede social X.