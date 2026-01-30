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Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o major-general Varno Moreira. Bom dia!

Olá, muito bom dia a todos.

Bem-vindo. Lembro que também nos pode acompanhar com imagem através das redes sociais do Observador. O Fórum Econômico Mundial em Davos terminou no final da semana passada, mas, general, os efeitos de muitas declarações continuaram a agitar a semana que está agora a chegar ao fim. Um dos discursos que mais marcou o fórum foi o de Mark Carney, e não foi só pela atitude. General, como é que ouviu as palavras do primeiro-ministro do Canadá?

Muito bem. Bom, nós tivemos três momentos distintos em Davos. Tivemos a intervenção de Donald Trump, já falámos sobre o mundo egocêntrico aqui no nosso último programa. Tivemos uma intervenção um pouco surpreendente de Zelenskyy, muito crítico em relação à Europa. E hoje vamos falar sobre Mark Carney. A trovoada, a tempestade, agora temos que falar em tempestades e trovadas, entre Mark Carney e Donald Trump. De alguma maneira, Mark Carney herdou isto de Justin Trudeau, que era o anterior primeiro-ministro, porque Mark Carney só assumiu o cargo de primeiro-ministro em março do ano passado. Portanto, Trump já tinha entrado, já tinha tido aquelas declarações sobre o Canadá tornar-se mais um Estado dos Estados Unidos da América e tinha tido já ali um conjunto de guerras com Justin Trudeau. Portanto, Mark Carney herdou já uma situação muito complicada no relacionamento com os Estados Unidos da América. Bom, há aqui três ou quatro questões de enquadramento que eu gostava de trazer para aqui. Primeiro, os Estados Unidos já invadiram o Canadá, mas em 1812, no âmbito daquilo que era a guerra entre os Estados Unidos e os britânicos, a guerra foi estendida também ao território do Canadá. E, portanto, em 1812, tropas dos Estados Unidos entraram no Canadá, onde foram, de alguma maneira, parados pela conjugação das tropas britânicas e dos próprios canadianos. A guerra não durou muito tempo, durou um ano e pouco. Em 1813, basicamente, a guerra estava acabada e depois foi assinado um tratado de paz. E com esse tratado de paz, foram devolvidos ao Canadá os territórios que tinham sido ocupados durante esta guerra. Mas, portanto, já houve aqui uma guerra entre os Estados Unidos.

É tipo uma história, não é?

Uma história, com uma invasão militar do território do Canadá. Bom, este é um aspecto, o aspecto de natureza histórica. Depois há um aspecto de natureza geográfica que temos que trazer sempre aqui, porque da geopolítica sem geografia não vamos a lado nenhum.

Se bem que geografia não é bem o forte do Donald Trump, não é?

Porque o Canadá tem com os Estados Unidos a maior fronteira terrestre que existe à superfície da Terra. A maior. São 8891 km. Isto é brutal. Isto é uma fronteira brutal.

Imensa.

Imensa. E esta fronteira, ainda por cima, não é uma fronteira. Nós falamos muitas vezes na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, mas, na verdade, há duas fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos. É que o Alasca tem fronteira também com o Canadá. Aliás, são fronteiras muito interessantes, porque elas são tão grandes, que foram traçadas um pouco a régua e esquadro.

Tem Alasca de um lado e Canadá do outro.

Quando nós olhamos para estas fronteiras, a grande extensão destas fronteiras, quer com o Alasca, quer com os Estados Unidos do Sul, foram traçadas a régua e esquadro, porque não havia capacidade de definir obstáculos mais específicos. São só uns traços, foram uns traços que foram traçados ali no mapa. Ora, por que a geografia é importante aqui? Porque depois conjugada com a demografia, dá-nos a ideia da integração grande do Canadá com os Estados Unidos, construída pelo menos desde 1813, quando acabou a guerra. É que 90% dos canadianos vivem junto da fronteira dos Estados Unidos. Por que vivem ali? Porque são os territórios mais desenvolvidos. Estes são os territórios mais desenvolvidos por causa de uma teia de ligações de natureza econômica muito grande que se estabeleceu entre o Canadá e os Estados Unidos. Portanto, o primeiro aspecto, 90% dos canadianos vivem junto da fronteira dos Estados Unidos. Depois há uma outra questão que também é importante, é que 75% das exportações do Canadá são para os Estados Unidos, sobretudo material energético, coisas ligadas à energia, e automóveis. São os dois grandes produtos que o Canadá exporta para os Estados Unidos. Isto é, houve uma relação de paz, de segurança entre estes dois vizinhos que permitiu o estabelecimento de uma rede de ligações, de teias de natureza econômica, que beneficiou claramente os Estados Unidos e beneficiou também o desenvolvimento do Canadá. Desfazer esta teia como ameaça de Donald Trump terá certamente consequências muito grandes, quer para os Estados Unidos, do ponto de vista energético, quer também para o Canadá, que se habituou a fazer comércio com os Estados Unidos da América.

Até pela proximidade, lá está.

Os Estados Unidos agora têm falado um pouquinho menos do Canadá, mas não desistiram. A aproximação dos Estados Unidos é agora mais cínica e mais perversa, porque os estados do Canadá não estão todos inclinados para o lado mais social-democrata, mais de centro-esquerda de Mark Carney. Os estados centrais do Canadá são muito conservadores, revêm-se muito mais naquilo que são as doutrinas de Trump do que nas doutrinas sociais-democratas de Mark Carney. E um desses importantes estados centrais do Canadá, que é o estado de Alberta, há um conjunto de pessoas a reunir assinaturas para fazer uma secessão do estado de Alberta em relação ao Canadá, isto é, destruir o estado do Canadá e juntarem-se aos Estados Unidos. Já não se trata aqui apenas de uma relação difícil entre Mark Carney e Donald Trump.

Não, mesmo dentro do Canadá.

Mesmo dentro do Canadá, há um conjunto de forças que preferiria estar ligado aos Estados Unidos e à defesa dos valores civilizacionais que Trump diz fazer, do que permanecer no Canadá. Está em curso em Alberta, que é um desses estados, um estado claramente conservador no Canadá, a recolha de assinaturas e esta semana, ou a semana passada, uma delegação destes elementos foi aos Estados Unidos pedir apoio para o movimento de secessão de Alberta em relação ao Canadá. Nós já estamos neste nível de interferência nos assuntos internos do Canadá, que já não é uma relação apenas de dificuldade entre duas personalidades distintas em áreas politicamente distintas, mas em que há uma tentativa de apoio de secessão de estados do Canadá, de maneira a minar aquilo que é a relação entre os Estados Unidos e o Canadá. É para vermos o estado a que chegamos. Vamos ao discurso de Mark Carney rapidamente. O tom geral do discurso de Mark Carney em Davos é um tom de desafio a Trump, é claramente um desafio a Trump, se bem que ele não tenha personalizado o alvo do seu discurso, mas para bom entendedor, é evidente que o alvo é Trump. Trump não gostou, e não gostou logo. Nas redes sociais mandou retirar o convite que tinha feito para o Conselho da Paz a Mark Carney. Ele disse: "Este convite ficou sem efeito, já não fazes parte do Conselho da Paz."

Também o mais certo era recusar.

Quais são os pontos importantes? Há três ou quatro pontos que eu gostava de trazer à nossa discussão. O primeiro é a noção de ruptura do sistema internacional. Para Mark Carney, não há aqui uma evolução do sistema internacional. O sistema internacional entrou em ruptura, isto é, não é possível continuar a fingir duas coisas. Primeiro, que estamos satisfeitos com a evolução que isto tomou. E segundo, também não é possível alimentar a esperança que o sistema volta para trás, que é possível regressar. Isto é, agora vamos todos fazer aqui um choradinho imenso, porque isto vai voltar ao que era antes. Não. Mark Carney diz que as coisas mudaram, são irreversíveis, e agora temos que fazer pela nossa vida. O aspecto da ruptura é um aspecto importante. O segundo aspecto é que Mark Carney nos diz que também andamos todos a disfarçar este nosso amor pela anterior ordem internacional, porque a anterior ordem internacional também era profundamente injusta. Tinha sido uma ordem desenhada pelos poderes, pelas grandes potências, às quais as pequenas e médias potências tinham aderido, primeiro por falta de alternativa e segundo, porque foram obrigadas a fazer. Também não há uma paixão inata das médias e das pequenas potências em relação à anterior ordem internacional. Ela era talvez mais previsível, mas na verdade, ela também estabelecia as grandes diferenças, mesmo em termos de direito internacional. Lembremo-nos, por exemplo, dos lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não éramos todos iguais. E Mark Carney vê aqui uma oportunidade nesta ruptura, que é a oportunidade de construir uma nova ordem internacional. O que diz Mark Carney? Que há um caminho errado e há um caminho certo. Qual é o caminho errado? O caminho errado é que como nós nos sentimos mais frágeis agora, porque estamos abandonados também pelo direito internacional, afinal, o direito internacional não nos vai proteger. O que estamos a fazer, a primeira reação, que é uma reação epidérmica, que é uma reação compreensível, é criarmos fortalezas. Cada um de nós agora vai criar uma fortaleza de resiliência para procurar enfrentar esta tempestade. Isto é, vamos ter um mundo de fortalezas e Mark Carney nisto, eu julgo que é muito perspicaz, é que as fortalezas podem parecer muito fortes, mas são muito frágeis porque são muito pequeninas comparadas com os outros poderes. E, portanto Mark Carney entende que o caminho não é o caminho das fortalezas, que é agora cada um por si, toca a rearmar-nos sem coordenação, sem organização geral, vamos ser todos eliminados um por um, porque por maiores que sejam as fortalezas, elas serão sempre pequenas comparadas com as grandes potências. Portanto, aquilo que Mark Carney nos traz aqui, um pouco de inovação é: vamos tentar construir uma nova ordem mundial. O Canadá está disponível para isto, agrupando aquilo que são as pequenas e as médias potências existentes. O Canadá considera-se uma média potência, vê no sistema internacional um conjunto, nomeadamente na Europa, de outras pequenas e médias potências que partilham um conjunto de valores civilizacionais que nos tem trazido unidos, a que nós temos chamado genericamente o Ocidente alargado, e que é possível construir aqui uma teia de relações que nos permita não construir pequenas fortalezas que facilmente serão derrubadas, mas uma grande fortaleza em que faça frente e que tenha voz e peso no sistema internacional. Bom, o desafio está lançado.

Pois, aplaudiu muito nas reações, não é?

O desafio está lançado, o caminho parece muito difícil, até porque na Europa os Estados Unidos continuam a ser vistos e ser tratados não como um elemento hostil, mas como um elemento que é um adversário neste momento, quer do ponto de vista das relações econômicas, quer do ponto de vista das questões da segurança. E há uma coisa que é importante dizer, é que a questão de Trump sobre a Gronelândia vai ter efeitos políticos na Europa. Muitos dos partidos que na Europa defendiam Trump, estão a afastar-se de Trump porque consideram que os europeus não vão aceitar aquela solução sobre a Gronelândia. Donald Trump, mesmo para esses partidos que sempre apoiaram Trump na Europa, esses partidos começam a considerar Donald Trump um ativo tóxico que irá afastar eleitorado. Portanto, temos aqui um conjunto de desenvolvimentos, avanços num lado, recuos no outro, e a proposta de Mark Carney a lançar-nos o desafio, pequenas e médias potências, façam o favor de ter um papel de maior protagonismo no sistema internacional.

General, na passada sexta-feira, dia 23 de janeiro, a administração Trump divulgou a nova estratégia de defesa nacional. O documento defende uma rutura substancial com as estratégias anteriores e as novas prioridades terão certamente impacto significativo na forma como todo o sistema internacional se terá de ajustar. O que importa reter desta nova estratégia?

Sim, ora bem, vamos começar aqui pela hierarquização dos documentos para percebermos esta lógica. Os Estados Unidos já tinham publicado em dezembro de 2025, portanto há um mês e pouco, aquilo que é o documento englobador de todas as estratégias. Os Estados Unidos chamam a isto a estratégia de segurança nacional. Esse é um documento genérico de mais elevado nível. O que agora é publicado já não é a estratégia de segurança nacional, é a estratégia de defesa nacional. É um documento que está subordinado ao primeiro, é uma espécie de uma declinação, de uma especialização do documento da segurança nacional para o nível da defesa nacional. O documento que agora foi publicado faz parte de uma hierarquia e é o segundo documento nesta hierarquia. O primeiro foi publicado em dezembro, era o documento da estratégia de segurança nacional. Desse documento, da estratégia de segurança nacional, tinham ficado três ideias que agora vão ser, de alguma maneira, mais descritas, mais especificadas neste documento. E essas três que vinham de dezembro eram, primeiro, os Estados Unidos pretendiam dominar o hemisfério ocidental, queriam afirmar o seu poder no Indo-Pacífico e redefinir a sua relação com a Europa. Estas eram as linhas gerais que estavam no tal documento da estratégia de segurança nacional. Agora, vejamos este documento que foi agora apresentado, ele foi apresentado dia 23, que é o documento da estratégia de defesa nacional. O que este documento faz é que vai nos fazer passar por aquilo que é uma visão dos Estados Unidos para várias áreas geográficas do planeta e, portanto, é muito interessante vermos agora com maior detalhe como é que os Estados Unidos olham para cada uma destas áreas. É interessante que este documento, eu acho que li seis vezes a palavra Trump só na introdução. Ou Trump, ou Donald Trump, ou o presidente Trump. Este documento é um documento personalizado para deixar o nome de Trump dentro daquela visão do mundo egocêntrico que vemos aqui na última coisa. Não é os Estados Unidos que aparece ali, é de acordo com o presidente Trump, de acordo com as orientações do presidente Trump, o presidente Trump está aí umas seis vezes só na introdução do documento. Mas a introdução do documento é importante, porque procura de alguma maneira mostrar que os Estados Unidos não estão numa agenda isolacionista, que é um pouco daquilo que resultava da nossa ideia do MAGA, do Make America Great Again Só que as Forças Armadas dos Estados Unidos vão se focar essencialmente na defesa do continente e do território americano e deixar um bocadinho aos seus aliados aquilo que é lidar com as ameaças que se venham a materializar em outros pontos do globo. Isto é, as Forças Armadas norte-americanas vão estar preparadas para intervir no continente americano e muito menos em todo o restante espaço geográfico do planeta. Ora, em relação à parte do continente americano, o que é solicitado por este documento ao Pentágono é que dê opções de atuação, escolhas ao presidente Trump, para todo o continente, mas com enfoque em três áreas. Estas áreas são importantes. Primeira área, Groenlândia, está aqui. Segunda área, o Golfo do México, a que agora chama o Golfo da América, e depois o Canal do Panamá. Estas são as três áreas geográficas específicas do continente americano. Relativamente à Coreia, a Coreia do Sul é muito elogiada neste documento e diz que a Coreia do Sul está com um desenvolvimento de natureza do investimento militar muito forte e que a Coreia será capaz de lidar com a Coreia do Norte. Isto é, que a Coreia do Sul tem capacidade suficiente para lidar com a Coreia do Norte. Eu recordo que há cerca de 28 mil soldados norte-americanos, militares norte-americanos, estacionados na Coreia do Sul. Podem vir a ser reduzidos com base nesta ideia. Depois, na questão da Europa, os Estados Unidos também reconhecem que a Europa é muito mais poderosa do que a Federação Russa, tem é que tratar da sua defesa, olhar pra sua defesa. E até compara a economia da Alemanha com a economia da Rússia. A economia da Rússia é um anão. Portanto, não há nenhuma razão para que a Europa tenha medo da Federação Russa e não se organize para tratar da Rússia. Aliás, a Rússia não deve ter gostado muito do que leu neste documento. E não gostou por quê? Porque sai desvalorizada. Os Estados Unidos dizem que a Rússia não é um parceiro a nível global, é apenas uma ameaça regional para um conjunto de países. A Rússia é capaz de não ter gostado muito disso. Relativamente à China, que é o último ponto, os Estados Unidos vão fazer uma contenção da China, mas não uma contenção hostil da China. Isto é, não está previsto uma confrontação com a China, o que está é o desenvolvimento de parcerias no Indo-Pacífico, que permite limitar aquilo que são as capacidades da China. E, portanto, ficamos pelo menos com uma visão mais completa sobre aquilo que os Estados Unidos veem nas várias partes do globo.

Esta semana ficamos a conhecer a estimativa do número de baixas que a Federação Russa terá sofrido na Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. O relatório aponta para 1,2 milhões de baixas. Ora, confrontado com estes números, Peskov disse que estes relatórios não deveriam ser encarados como informação confiável e que os únicos números confiáveis são aqueles que resultam do Ministério Russo da Defesa. General, temos aqui uma cortina de fumo, não é?

Uma cortina de fumo imensa, porque não há números divulgados pelo Ministério da Defesa. Isto é impressionante. Isto é, estes números não são interessantes, não são fiáveis. Os fiáveis são os nossos, só que esses não existem. Esses não são publicados. A última vez que a Federação Russa publicou estes números foi em setembro de 2022. Em setembro 2022, a guerra levava nada menos de meses. Foi Shoigu, ainda era o ministro da Defesa, que os anunciou e deu na altura cerca de 6 mil baixas. Bom, estas 6 mil baixas estavam claramente abaixo do que tinha acontecido, só que em função daquilo que é a nova tecnologia do campo de batalha, as baixas têm crescido assustadoramente. E à Federação Russa não interessa a divulgação destes números.

Claro.

Não interessa, porque nós estimamos que o recrutamento da Federação Russa, neste momento, anda à volta dos 40 a 50 mil militares voluntários por mês. Ora, quando se souber que há 30 mil, todos os meses, que desaparecem, significa que a possibilidade de alguém sobreviver assinando um contrato de voluntário é baixíssima.

Por isso é que ele não quer que saibam estes números.

E, portanto, ele não quer que se saibam estes números. De qualquer maneira, o que nós notamos aqui são duas coisas talvez muito interessantes. Estão também estimados neste relatório o número de mortos, feridos e desaparecidos entre os ucranianos, entre os 500 e os 600 mil, ou seja, há uma proporção de dois, dois vírgula qualquer coisa de mortos e feridos russos por cada morto e ferido ucraniano. Portanto, as técnicas de defesa que a Ucrânia tem produzido, têm permitido, de alguma maneira, produzir muitas baixas do lado russo e diminuir as suas baixas do ponto de vista defensivo.

Hoje focamos o nosso ponto de mira na pressão crescente dos Estados Unidos sobre o Irão, ainda mais acentuada com a chegada à região de um forte dispositivo aeronaval. O Irão já disse que irá retaliar se os Estados Unidos avançarem. General Arnaut Moreira, como é que vê os próximos dias, que desenvolvimentos podemos esperar?

Bom, neste momento estamos a viver um período que eu chamaria o período da demonstração de força. Os Estados Unidos trouxeram um porta-aviões, mais o grupo aeronaval, para as proximidades do Golfo Pérsico, e o Irão vai fazer exercícios de fogo real. Portanto, estamos naquela fase em que um mostra os dentes e outro mostra as garras. Não me parece que os Estados Unidos estejam agora em condições de recuar. Isto é, os Estados Unidos estão a olhar para qual é a opção de natureza militar, quais são os alvos a escolher. Não me parece que em face destes desafios a que o Irão também resolveu responder através de um exercício com fogos reais, que os Estados Unidos vão ter outra opção que não seja bombardear.

Mas antevê uma operação-- ah, bombardear, não uma operação cirúrgica.

Não, porque Teerão não é como Caracas. Teerão está no interior, são muitas horas de voo até Teerão. É diferente da operação na Venezuela.

Cá estaremos pra semana para falar sobre tudo isto. Obrigada, General.

Tá bom. Boa semana.

Igualmente.