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Em Alcobaça, Gouveia e Melo contou com dois apoios. Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS, aparece na campanha para defender que o almirante é a pessoa certa para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma ambição para Portugal que não se fica pelas meras proclamações. Ela já foi testada e foi provada nas situações mais difíceis. Nós, depois de um presidente dos afetos, precisamos de um presidente dos acertos.

E atreve-se até a comparações.

Muitas vezes, quando o vejo, evoca-me a memória de Ramalho Eanes, vindo das Forças Armadas. Hoje temos uma certeza: é o político e o presidente mais consensual da história da nossa democracia.

Ângelo Correia, antigo ministro de Pinto Balsemão, junta-se aos discursos. Utiliza a experiência do almirante para defender que Gouveia e Melo pode ser um presidente resiliente.

O senhor, há um ano e meio, onde é que o senhor estava? Estava ao pé da Gronelândia, de submarino. Estava aqui a passear debaixo do mar? Não, estava seguramente a pensar, a ver coisas e estudar coisas que podiam ser úteis no futuro a Portugal. Tem ossos duros.

O candidato termina as intervenções no jantar com apoiantes, com o foco no eleitorado. Fala aos idosos e personaliza até o sentimento.

Tenho visitado muitos lares e das coisas que mais me impressiona é sentir que a resposta hoje ainda são depósitos de pessoas idosas. Fere-me pensar que um dia poderei acabar assim. E já disse numa brincadeira, se assim for, que me metam numa embarcação à vela e me deixem ir para o mar sossegado.

Deixou ainda uma palavra às forças de segurança.

Eu estou convosco e percebo a importância do vosso serviço a Portugal.

E uma mensagem à classe que lhe é familiar, os militares.

Não porque eu fui um ex-militar, mas porque sei e vivi entre vós os sacrifícios que fazem pela nossa pátria.

Já na segunda semana de campanha, Gouveia e Melo tenta convencer o eleitorado, confiante na segunda volta