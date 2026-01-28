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Vasco Oliveira, vereador com o pelouro da Proteção Civil da Câmara Municipal de Águeda. Bem-vindo, obrigada por ter tirado algum do seu tempo, que imagino que esteja cheio neste momento, para nos dar conta de como é a situação no concelho nesta altura.

Muito boa tarde a todos os ouvintes. De momento, de facto, estamos numa fase de pequenas limpezas, mas em termos de ocorrências, não foi nada de muito excepcional. Algumas quedas de árvores, que no caso atingiram duas viaturas, uma que estava parada e outra em movimento, mas nada de ferimentos nos condutores. Relativamente às subidas das águas do rio, continuamos com alguns cortes de estradas, que nesta altura é natural, devido às próprias vias serem muito baixas.

Mas alguma zona que esteja isolada?

Não, de todo. Está a ser tudo monitorizado. Funcionou em pleno a nossa bombagem das águas residuais, que temos a funcionar na baixa da cidade e que tem estado a ser o suporte, digamos assim, da baixa da cidade não ter nenhuma inundação. Houve o corte da energia elétrica da parte da manhã, mas com os geradores que a Câmara adquiriu, teve o sistema de drenagem das águas a funcionar em pleno, sem nenhuma ocorrência, e no qual, digamos também, que foi uma forma de testar toda a nossa operacionalidade no que diz respeito às cheias no centro da cidade. De resto, pequenas ocorrências de quedas de árvores, mas nada de transcendente.

E o que o preocupa mais agora para as próximas horas? Vai continuar a chover com alguma intensidade, os solos estão empapados. Tem alguma preocupação especial agora para as próximas horas?

Sim, temos as nossas equipas da Proteção Civil de alerta, obviamente, e temos aqui também, em termos do nosso concelho, para além dos Bombeiros Voluntários de Águeda, temos também as Unidades Locais de Proteção Civil, que são várias. Tivemos uma reunião com todos os presidentes de junta para que possamos, em conjunto, dar uma resposta imediata, caso se veja necessário. De qualquer forma, perante todo o cenário que temos tido ao longo destes últimos dias, não estamos à espera de nada de maior, digamos assim, mas obviamente que estamos em alerta e há alguma coisa que aconteça, de imediato, estarmos em cima dos acontecimentos para que consigamos ter as populações a fluir e as pessoas a poderem estar em pleno nas suas vidas.

Os problemas foram mais registados mais junto à costa do que no concelho de Águeda, no centro do concelho?

No centro do concelho não tivemos grandes situações, mais até para a parte interior, onde é mais arborizada e houve algumas quedas de árvores e também alguns deslizamentos de terras, mas nada que nos levasse a cortar qualquer tipo de via nesse sentido. Enfim, estamos também ainda numa fase de limpezas, pequenas limpezas também para que tudo flua com a maior naturalidade, obviamente.

Nunca chegou a ser ativado o Plano Municipal de Emergência ou foi?

Não, de todo.

Não houve necessidade.

Não, não houve nada de transcendente, felizmente, para aquilo que nós estávamos à espera e também em comparação com alguns concelhos que nós temos conhecimento que foi devastador. Da nossa parte, felizmente, tudo correu da melhor forma.