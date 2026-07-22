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A Sónia Tavares está connosco agora também em directo. A Sónia Tavares é também dona de uma voz com um timbre muito particular, vocalista dos The Gift. Bem-vinda, Sónia Tavares.

Muito obrigada.

É isso que marca também a imagem e o trabalho de Luís Represas, aquele timbre de voz ficará como a sua grande marca.

Sim, aquela voz incomparável. Era e é ainda incomparável. Das vozes mais bonitas que Portugal conheceu, das vozes mais marcantes. Mas Luís Represas não era só uma voz marcante. Tudo aquilo que ele fez e tudo o que deu à música portuguesa é incontornável. Aquela voz maravilhosa tinha e teve um contexto muito importante e acho que as músicas do Trovante e o Luís Represas deixaram-nos património e acho que ajudaram também a definir aquilo que é hoje em dia a música portuguesa. A minha mãe era absolutamente fã do Luís Represas, dos Trovante. Eu cresci a ouvir os Trovante. A minha mãe dizia que o Luís fazia canções tão bonitas que mesmo que alguém as imitasse a cantar, que o imitasse a cantar, elas iam ser sempre bonitas. A beleza era inerente e seriam bonitas cantadas, interpretadas, fosse por quem fosse, independentemente da voz maravilhosa que o Luís Represas tinha.

E com esse grande respeito musical pela tradição, mas também o respeito pela língua portuguesa que os Trovante tão bem trataram e o Luís Represas, em particular, encontrando sempre ali aquela combinação entre a letra e a música que nem sempre é frequente.

É verdade. E eu acho que a sua obra se confunde com a própria história recente do país, se é que me faço entender.

Sim.

Portanto, estas canções que passaram na rádio, que vimos no palco, que vimos em todo lado, acho que passaram a ser uma espécie de memória coletiva. São canções que foram amadas, cantadas e vividas por várias gerações. Pelo menos quatro décadas, cinco décadas de canções bonitas que fazem parte da nossa memória coletiva enquanto portugueses. Claro que sim. Juntou tudo tão bem a música de intervenção, um bocadinho de folk, a pop portuguesa com a língua portuguesa tão marcada e feita e escrita de uma forma tão marcante.

Sónia, queria também perguntar-te se achas que há descendentes de Luís Represas na música nacional, os novos autores. Consegues identificar alguns que possam ter sido inspirados pelo trabalho de Luís Represas e até do Trovante?

Eu acredito que haja muitos cantores. Aliás, acredito que a obra do Luís Represas e dos Trovante influenciou, de uma forma geral, a música portuguesa. Portanto, indiretamente ou diretamente, todos temos as nossas influências, todos temos as nossas referências dos Trovante. É como a Amália, mesmo que não ouçamos fado, ela de uma forma ou de outra influenciou-nos com certeza. E assim foi a música do Luís Represas que marca várias gerações. Com certeza que continuará a marcar mesmo depois da sua partida.

Sónia Tavares, muito obrigada por recordar connosco aqui Luís Represas.

Obrigada eu. Aproveitar agora também o tempo de antena para dar um grande abraço à família.