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Junta-se agora também a nós Ricardo Dias Pinto, do Chega. Bom dia também e obrigado por se juntar a nós. Ricardo Dias Pinto, como é que reage àquilo que têm sido os acontecimentos das últimas horas na Venezuela?

Bom dia aí pro estúdio e bom dia também às pessoas que nos ouvem em casa. O Chega prefere sempre medidas que não recorram à violência, como é evidente, mas o regime de Maduro é a encarnação da própria violência contra o seu povo. Portanto, esperamos que esta decapitação do regime seja efetivamente o princípio do rápido final de toda uma ditadura opressiva e castradora das liberdades a que temos assistido na Venezuela.

Qual é que espera que seja a resposta a nível da União Europeia também àquilo que poderá ser o dia seguinte na Venezuela? Qual é que acha que deve ser a atuação a nível da União Europeia?

Penso que a União Europeia, neste momento, deverá, aliás, de resto, já o fez quando não reconheceu o regime Maduro, deverá, neste momento, de forma diplomática, acompanhar a situação e preparar o regresso do presidente eleito o logo possível e garantir, dentro das suas possibilidades, que isso seja feito de forma tranquila.

Ricardo Dias Pinto, muito obrigado por se ter juntado também a nós nesta emissão especial da Rádio Observador, eurodeputado do Chega.