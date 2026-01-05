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Manhã de segunda-feira aqui na Rádio Observador, dia 5 de janeiro. Esta segunda-feira soube-se que o preço do petróleo bruto vai cair após a intervenção dos Estados Unidos em território venezuelano e também a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo confirmou que vai haver manutenção dos níveis de produção até abril, neste caso, de produção de petróleo em território venezuelano. Sendo assim, o Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, descia 0,6% até às 6h00, hora de Lisboa, e vai continuar a cair nas horas seguintes. Comigo tenho o secretário-geral da EPCOM, António Comprido. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado este convite da Rádio Observador. Pergunto-lhe se a queda deste preço do petróleo se pode vir a refletir em Portugal.

Bom dia, Ediante. Respondendo à sua pergunta, obviamente que as flutuações dos preços do Brent acabam sempre por ter reflexo nos preços dos produtos refinados, que é aquilo que no fundo nos interessa, porque são esses que nós consumimos. Com alguma desfasagem, nem sempre em correlação direta, porque há outros fatores. A oferta e a procura dos produtos refinados pode não ser exatamente igual à do Brent, mas a médio prazo, em ciclos mais longos, uma descida do Brent normalmente provoca uma descida do preço dos produtos refinados. Portugal segue os preços internacionais, não há nenhum país que consiga definir os preços por si, são mercados globais. Obviamente que a descida do Brent, se se refletir nos produtos refinados, como aliás tem vindo a refletir nos últimos tempos, acaba por ter consequências nos preços de venda dos combustíveis. Isto partindo do princípio que os outros fatores, nomeadamente a carga fiscal, não sofrem alteração.

Sabemos que as reservas petrolíferas da Venezuela são quase consideradas como as maiores do mundo, até superiores às reservas da Arábia Saudita. Um dos objetivos considerados por Donald Trump era ter novamente este controlo destes produtos petrolíferos em território venezuelano. No entanto, sabemos que este processo de expansão e, neste caso, produção em massa do petróleo na Venezuela pode levar alguns anos. Não é de um dia para o outro que algo pode acontecer. Pergunto-lhe se a médio e longo prazo, esta possível expansão da produção de petróleo na Venezuela pode fazer com que o valor de venda seja cada vez mais reduzido, concretamente na Europa.

De facto, um aumento da oferta normalmente conduz a uma descida dos preços. Isso é assim em qualquer setor da economia. No entanto, há muitos outros fatores a influenciar os preços e como disse, e muito bem, não é de um dia para o outro que se recupera a capacidade produtiva da Venezuela. Além disso, a Venezuela tem basicamente um petróleo pesado, um petróleo que exige refinarias preparadas para o tratar, nomeadamente as refinarias americanas, e é um processo mais dispendioso do que um petróleo leve, como é aquele que é produzido basicamente no Médio Oriente. Portanto, não é assim direto. E como disse, e muito bem, vai demorar algum tempo. Ainda hoje li uma notícia que falava em muitos bilhões de dólares e muitos anos até se conseguir recuperar a capacidade de produção.

Seria um investimento muito pesado.

É. Além disso, obviamente, nós hoje assistimos a uma mudança na matriz energética. Há outras fontes de energia a concorrerem com o petróleo, o gás, o carvão ainda, que ainda este ano atingiu valores recordes. E tudo isto vai influenciar. E depois também o aparelho consumidor, se vamos continuar a consumir petróleo, se vamos passar a consumir mais, como já está a acontecer, outro tipo de energias, nomeadamente eletricidade de fonte renovável. Tudo isso vai influenciar. Não é linear dizermos que vai descer só porque agora se vai recuperar a produção venezuelana. De qualquer maneira, isso terá sempre um impacto a médio e longo prazo e não um impacto a curto prazo. Agora a curto prazo é basicamente psicológico.

Ou seja, é expectável que as flutuações ainda sejam mais evidentes.

Vão continuar. A história mostra-nos isso, nunca esteve sempre a descer ou sempre a subir. São ciclos que têm a ver com muitos fatores. Assistimos neste momento, de facto, a uma fase de descida. Aparentemente, há um excesso de oferta relativamente à procura nos mercados internacionais. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas francamente, eu não me atrevo a fazer qualquer previsão. Para já, não tenho nenhum modelo econométrico para fazer essa avaliação. E segundo, a experiência mostra-me que as previsões normalmente não acertam. Normalmente, quando se fala em descidas muito acentuadas, passado algum tempo, o ciclo inverte-se e o mesmo acontece com as subidas e não vai ser diferente desta vez. E não é por causa desta intervenção, que é muito importante, que psicologicamente afetou muito os mercados, mas que fisicamente, em termos de aumento de produção, aumento da oferta, não tem repercussões imediatas.

Ficaremos então a aguardar por esses próximos meses para ver o que é que pode dar os próximos passos da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e concretamente, neste caso, nas reservas petrolíferas do país sul-americano. Mais uma vez, António Comprido, secretário-geral da EPCOM, muito obrigado por esta entrevista à Rádio Observador.