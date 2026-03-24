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Vamos aqui a uma-
Já estás a rir.
Eu estou a rir porque tem piada, eu pelo menos acho piada. É a melhor língua para desabafar quando se está a jogar ténis. Qual é que acham que é? Qual será? Russo?
Isso o Paulo é que sabe.
Eu acho que para desabafar qualquer língua serve, não é?
Qualquer língua serve, não, mas olha que a língua portuguesa está muito bem colocada.
O italiano também dá sempre umas boas discussões.
Dá, mas o italiano é mais com gestos.
Sim, também.
É acompanhado.
É acompanhado.
Com muito som também.
Não, é a língua portuguesa, já vou explicar porquê. Depois vamos falar de outra.
É mesmo a língua portuguesa?
É a língua portuguesa, não é um estudo científico, mas eu já vou explicar porquê. Isto é empírico. Passamos também depois para uma outra polémica no ténis, é fora de campo. Coisas de miúdos, isto parecem velhos a discutir. Começamos por Aryna Sabalenka, tenista número um, bielorrussa, tenista número um do mundo, que considera que a melhor língua para desabafar e mandar umas coisas em campo é o português.
A sério? Foi o que ela disse?
Foi. Queres ouvir o que ela disse? Marijó, temos aí um sonzinho ou não?
Temos.
Vê lá.
Ai. Ai, ai, ai.
E agora, o que a gente faz?
E agora, isso é sinal que ela já...
O que podemos fazer?
Ela já aprendeu a falar português, é isso?
Dá para ouvirmos outra vez, Marijó? Desculpa, Marijó.
PQP.
Ora, Aryna Sabalenka.
Querem ouvir uma terceira vez? Não sei.
Eu não sei.
Acho que já se percebeu.
Já se percebeu o que é que ela disse.
Não posso dizer.
Pronto. Foi um PQP.
Com sotaque também.
Com sotaque. Por quê? Porque o namorado dela é brasileiro. O namorado dela é brasileiro. Ela estava no torneio de Miami, atual detentora do título, e depois explicou a preferência pela língua portuguesa nos momentos de maior tensão. Disse que é a língua mais bonita para praguejar. "Adoro e agora sai-me naturalmente da boca." E também diz que-
Sai-me naturalmente.
Sai-me naturalmente. Ela namora com o empresário brasileiro Georgios Frangulis, CEO da marca Oak Berry, não faço ideia.
Oak Berry?
Oak Berry?
Sim. Açaís.
É? Ótimo.
Mesmo à porta de casa.
Vocês sabem essas coisas, ainda bem que estão acá.
Como é que ele se chama?
Georgios Frangulis.
São umas coisas.
O negócio do frango, se calhar.
Só sabem dessas coisas numa empresa, mais falta que dá.
Ela diz que está a aprender português, é por influência do namorado, mas ela também está a estudar Duolingo, a aplicação, há 199 dias. Eu não sei se foi o Duolingo.
E já aprendeu lá.
Pois, eu não sei se foi aí que aprendeu a praguejar ou se foi com o namorado. Ela diz que faz o seu melhor, mas que assim que desliga o telemóvel, esquece tudo. Tudo não, pelos vistos. E há aqui uma outra razão para ela falar português, que é: ela diz que os árbitros não prestam atenção quando diz coisas ao acaso em português e não recebe nenhum aviso. Não sei se será assim a partir de agora, até porque há árbitros portugueses e brasileiros no circuito, que entendem perfeitamente. E não sei se ao dizer isso, ela está a fazer um grande serviço. Não um serviço.
Que ela serve bem.
É a ela própria, porque agora está a dizer: "Olha, quando eu quero praguejar, é em português". Por isso, não sei se a partir de agora não vamos ter os árbitros com o Duolingo ligado sempre que ela dizer alguma coisa. Marijó, vamos deixar a outra polémica para amanhã.
Merece ser desenvolvida.
Merece ser desenvolvida. É uma polémica muito relevante para todos nós.
Para amanhã não, para quinta.
Para quinta.
Como é que vamos sobreviver sem saber a polémica?
Não sei. Fica convosco.