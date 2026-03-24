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Vamos aqui a uma-

Já estás a rir.

Eu estou a rir porque tem piada, eu pelo menos acho piada. É a melhor língua para desabafar quando se está a jogar ténis. Qual é que acham que é? Qual será? Russo?

Isso o Paulo é que sabe.

Eu acho que para desabafar qualquer língua serve, não é?

Qualquer língua serve, não, mas olha que a língua portuguesa está muito bem colocada.

O italiano também dá sempre umas boas discussões.

Dá, mas o italiano é mais com gestos.

Sim, também.

É acompanhado.

É acompanhado.

Com muito som também.

Não, é a língua portuguesa, já vou explicar porquê. Depois vamos falar de outra.

É mesmo a língua portuguesa?

É a língua portuguesa, não é um estudo científico, mas eu já vou explicar porquê. Isto é empírico. Passamos também depois para uma outra polémica no ténis, é fora de campo. Coisas de miúdos, isto parecem velhos a discutir. Começamos por Aryna Sabalenka, tenista número um, bielorrussa, tenista número um do mundo, que considera que a melhor língua para desabafar e mandar umas coisas em campo é o português.

A sério? Foi o que ela disse?

Foi. Queres ouvir o que ela disse? Marijó, temos aí um sonzinho ou não?

Temos.

Vê lá.

Ai. Ai, ai, ai.

E agora, o que a gente faz?

E agora, isso é sinal que ela já...

O que podemos fazer?

Ela já aprendeu a falar português, é isso?

Dá para ouvirmos outra vez, Marijó? Desculpa, Marijó.

PQP.

Ora, Aryna Sabalenka.

Querem ouvir uma terceira vez? Não sei.

Eu não sei.

Acho que já se percebeu.

Já se percebeu o que é que ela disse.

Não posso dizer.

Pronto. Foi um PQP.

Com sotaque também.

Com sotaque. Por quê? Porque o namorado dela é brasileiro. O namorado dela é brasileiro. Ela estava no torneio de Miami, atual detentora do título, e depois explicou a preferência pela língua portuguesa nos momentos de maior tensão. Disse que é a língua mais bonita para praguejar. "Adoro e agora sai-me naturalmente da boca." E também diz que-

Sai-me naturalmente.

Sai-me naturalmente. Ela namora com o empresário brasileiro Georgios Frangulis, CEO da marca Oak Berry, não faço ideia.

Oak Berry?

Oak Berry?

Sim. Açaís.

É? Ótimo.

Mesmo à porta de casa.

Vocês sabem essas coisas, ainda bem que estão acá.

Como é que ele se chama?

Georgios Frangulis.

São umas coisas.

O negócio do frango, se calhar.

Só sabem dessas coisas numa empresa, mais falta que dá.

Ela diz que está a aprender português, é por influência do namorado, mas ela também está a estudar Duolingo, a aplicação, há 199 dias. Eu não sei se foi o Duolingo.

E já aprendeu lá.

Pois, eu não sei se foi aí que aprendeu a praguejar ou se foi com o namorado. Ela diz que faz o seu melhor, mas que assim que desliga o telemóvel, esquece tudo. Tudo não, pelos vistos. E há aqui uma outra razão para ela falar português, que é: ela diz que os árbitros não prestam atenção quando diz coisas ao acaso em português e não recebe nenhum aviso. Não sei se será assim a partir de agora, até porque há árbitros portugueses e brasileiros no circuito, que entendem perfeitamente. E não sei se ao dizer isso, ela está a fazer um grande serviço. Não um serviço.

Que ela serve bem.

É a ela própria, porque agora está a dizer: "Olha, quando eu quero praguejar, é em português". Por isso, não sei se a partir de agora não vamos ter os árbitros com o Duolingo ligado sempre que ela dizer alguma coisa. Marijó, vamos deixar a outra polémica para amanhã.

Merece ser desenvolvida.

Merece ser desenvolvida. É uma polémica muito relevante para todos nós.

Para amanhã não, para quinta.

Para quinta.

Como é que vamos sobreviver sem saber a polémica?

Não sei. Fica convosco.