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Começa agora o Vamos à Bola, jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje a edição é do jornalista Carlos Pedro. Bom dia!

Viva, bom dia!

Em destaque a Liga Europa com o Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga em prova. Os Dragões foram ontem à República Checa, empataram um gol com o Viktoria Plzeň e estão fora da zona de apuramento direto.

Caíram para o nono lugar e adiaram tudo para a última jornada. A equipe de Farioli entrou praticamente a perder, com o gol de Cherv aos seis minutos. No final da primeira parte, os checos ficaram reduzidos a 10 elementos e, na sequência da expulsão, Samu voltou a falhar um pênalti, levando até algumas lágrimas do espanhol no final do encontro. O gol do empate só surgiu aos 90 minutos, por intermédio de Denys Gul. Farioli não ficou satisfeito com o resultado, mas gostou da atitude dos jogadores.

Acho que tentamos com muita vontade. Tentamos tudo. Terminamos com dois avançados. Colocamos o Bednarek na frente. Então, sim, no final, a reação, acho eu, foi muito positiva. E isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. E estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito.

O Futebol Clube do Porto fecha esta fase da liga ou fase de liga da Liga Europa na próxima semana, em casa, com os escoceses do Rangers, que já estão eliminados. Os azuis e brancos voltam a entrar em campo na segunda-feira para medir forças em casa contra o Gil Vicente para a liga.

Mais tranquilo está o Sporting de Braga, que bateu ontem na Pedreira o Nottingham Forest por 1 x 0.

Um triunfo que tem a assinatura de Lukas Hornicek. O guarda-redes do Sporting de Braga foi figura ao defender uma grande penalidade de Morgan Gibbs-White já na segunda parte. Na resposta imediata, os guerreiros de domingo fizeram o único gol da partida, um autogolo do médio Yates. A equipe de Carlos Vicente tem 16 pontos, ocupa a quinta posição e tem muito bem encaminhado o apuramento direto para os oitavos. O técnico espanhol diz, ainda assim, que as contas só se fazem depois da última jornada.

Temos de valorizar muito a versão que o Braga apresentou hoje perante um rival deste calibre, com 16 pontos seguidos. Falta ainda uma jornada e não estamos matematicamente classificados. Se fosse na época passada, já estaríamos, mas esta época a pontuação e a classificação estão mais renhidas na zona alta e média. Temos de esperar pela última jornada para seguir, pontuar e chegar aos oitavos de final, que é o nosso objetivo.

O Sporting de Braga fecha assim esta fase da competição com um duelo fora, nos Países Baixos, frente ao Go Ahead Eagles, que ainda pode sonhar com o apuramento. É já na próxima quinta-feira. Antes disso, o Braga recebe no domingo o Alverca para o campeonato.

Ainda na Liga Europa, houve mais jogos e com destaque para os portugueses.

A noite foi especial para Tiago Gouveia, que se estreou a marcar com a camisola do Nice e logo a endosso dupla na vitória por 3 x 1 contra precisamente o Go Ahead Eagles. O extremo de 24 anos emprestado pelo Benfica não marcava um gol desde agosto de 2024. Também Gonçalo Borges, ex-Futebol Clube do Porto, fez os 90 minutos e marcou um dos gols do Feyenoord na vitória por 3 x 0 contra o Sturm Graz. E na liderança desta Liga Europa segue o Lyon de Paulo Fonseca, juntamente com o Aston Villa, ambos com 18 pontos em 21 possíveis.

E no Benfica, Rafa Silva está de volta à Luz, assina por duas épocas e meia.

Volta à casa aos 32 anos com um sentimento na ponta da língua.

Saudades de casa. Queria voltar pra casa. Surgiu uma possibilidade há poucos dias disso acontecer e foi isso que acabou por acontecer. E eu estou muito grato por estar aqui e por estar de volta. Uma mensagem que eu posso deixar é que vou ser a mesma pessoa, apenas que regressa à casa e que espera que corra tudo bem pra nós como equipe e vai ser muito por aí.

Rafa deixa assim o Besiktas, para onde se tinha transferido há um ano e meio a custo zero, precisamente proveniente do Benfica. Custou agora às Águias uma verba a rondar os sete milhões e meio de euros. Rafa, recorde-se, não joga desde 2 de novembro e andou algum tempo afastado dos trabalhos com a restante equipe do Besiktas. É por isso uma incógnita a forma física com que o avançado de 32 anos chega à Luz.

E no andebol, Portugal entrou a perder na ronda principal do Campeonato da Europa frente à Alemanha.

Derrota por 32 x 30 na primeira jornada da main round deste Europeu. Portugal deu sempre luta à formação germânica, mas na segunda parte a Alemanha foi letal nos momentos certos e conquistou a vitória, vingando assim o triunfo de Portugal nos quartos de final do Mundial do ano passado. No final da partida, o selecionador nacional considerou que a capacidade física das duas equipas fez a diferença e, apesar da derrota, mostrou-se satisfeito com o comportamento dos jogadores.

Não estou feliz porque perdemos, mas estou contente pela forma como nós nos batemos. Eu sabia que hoje podia ser um jogo fisicamente difícil de seguir. Não quero que seja uma desculpa, mas é uma realidade. Ou seja, a Alemanha tem o dobro, mais do dobro do tempo de recuperação. Se contabilizarmos o tempo de espera pra este jogo, eles descansaram mais do dobro.

Portugal continua a ter os dois pontos que trouxe da ronda preliminar, os mesmos de França, Noruega e Dinamarca. A Espanha tem zero. Já a Alemanha lidera com quatro pontos. Duas equipas deste grupo passam às meias-finais deste Europeu. Amanhã, Portugal mede forças já com a França, a partir das 14h30.

Arranca amanhã a participação portuguesa no Campeonato da Europa de futsal. A equipa das Quinas mede forças com a Itália.

É o início da caminhada lusa rumo ao tricampeonato europeu. Portugal está no grupo D, juntamente com Itália, Polónia e Hungria. A equipa de Jorge Braz é favorita a alcançar o primeiro lugar do grupo, mas as aspirações portuguesas não ficam pela primeira fase. Por agora, enquanto a bola não rola, ficam os ecos de confiança. O porta-voz da equipa ontem foi o jovem Diogo Santos.

Um objetivo desde criança. Estou aqui com os melhores do mundo, na minha opinião, que é a nossa seleção, por isso estou confiante. Estamos a trabalhar para isso todos os dias. Hoje temos mais um treino e é essa mentalidade que temos de ter e a minha também não vai ser diferente.

E na antecâmara desta prova, a Rádio Observador falou com o antigo campeão europeu e do mundo, Bebé, o antigo guarda-redes de Benfica, Sporting e Lions Porto Salvo sublinha o favoritismo de Portugal nesta competição.

É impossível dizer algo em contrário. Nós somos bicampeões europeus, então sendo bicampeões europeus, acho que não há seleção mais favorita do que a nossa. Se vamos ganhar, isso já é outra coisa que ninguém pode prever, mas que somos favoritos, isso não tenho dúvida nenhuma.

E para o Bebé, quais são os outros fortes candidatos a vencer este Campeonato da Europa? Bebé, que aqui disse Espanha e Ucrânia, para além de Portugal, para o antigo guarda-redes português, são os três principais favoritos a vencer este Campeonato da Europa. Bebé, que venceu dois Campeonatos da Europa e um Mundial, todos com Jorge Braz ao leme da equipa portuguesa, que está no cargo desde 2010. Bebé fala dessa estabilidade que considera importante e deixa rasgados elogios ao selecionador nacional.

Posso falar por experiência própria. Eu não acredito que haja alguém no futsal português que conheça tão bem, tão profundamente o futsal português e o jogador português como o Mister Braz. Portanto, eu não tenho dúvidas que ele é a pessoa certa e a estabilidade dá claramente tranquilidade e confiança para fazer o trabalho e, acima de tudo, os resultados estão aí à vista, não só na seleção A, mas também nas seleções mais jovens.

Face à última grande competição, Portugal aparece com duas grandes novidades na convocatória. Falo das ausências de João Matos, o mais internacional de sempre, e Ziquita. Para Bebé, o pivô do Sporting vai fazer falta, mas realça que há Ruben Goes. Entretanto, estamos em contagem crescente para a estreia portuguesa neste Europeu. O jogo com a Itália arranca à 13h30. É uma competição que decorre na Letónia, na Lituânia e na Eslovénia.

Ainda no futsal, o Sporting apresentou um reforço bem conhecido dos adeptos do Benfica.

Ivan Ciscel. O russo esteve cinco anos na Luz, saiu para o Torpedo e agora regressa a Lisboa para representar o rival da Segunda Circular, o Sporting, assinou um contrato válido por três temporadas e ontem num amigável em Leiria, já avisou na goleada por 14-0 contra o Pucariça.

E terminamos no ténis. O português Nuno Borges foi eliminado na terceira ronda do Open da Austrália pelo segundo ano consecutivo.

Desta vez perdeu nesta madrugada com o norte-americano Learner Tien em três parciais. O número um português, que ocupa a posição 46 do mundo, até começou melhor e esteve perto de vencer o primeiro set, mas do outro lado, Tien respondeu e conseguiu levar o parcial ao tie break. Depois disso, o norte-americano confirmou o favoritismo, seguindo para os oitavos de final. Também nesta madrugada, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o francês Moutet por 3-0 e continua assim em prova.

E fica por aqui este "Vamos à Bola", o jornal de esporte da Rádio Observador regressa para a semana novamente com o jornalista Carlos Pedro. Bom fim de semana.

Bom fim de semana, Nadine.