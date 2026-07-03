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Touchdown! Unbelievable!

Bem-vindos a mais uma edição do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com o jornalista Ricardo Lopes. Bom dia, Ricardo.

Ora viva, Carlos.

Invitavelmente a começar a falar da seleção nacional. Portugal está nos oitavos de final da competição do Mundial. Venceu a Croácia por 2 x 1 esta madrugada.

Num jogo impróprio para cardíacos, Carlos, um gol de Gonçalo Ramos, já para lá do minuto 90, deu a vitória à seleção das Quinas aqui na Rádio Observador, pela voz do Ricardo Loureiro, o gol foi festejado desta forma.

O Rúben Neves vai dar uma estabilidade muito maior e uma pressão muito maior. Portugal ganha bolas muito mais à frente. Olha, vai sair! É gol de Portugal! É nosso! Gonçalo Ramos!

Gonçalo Ramos. O avançado tem já o rótulo de ser uma supersubstituição, uma arma secreta. Acontece também no PSG. No final do jogo, o avançado garante que quando for preciso marcar um gol nos últimos minutos, é só chamar o Gonçalo.

É especial, é uma competição especial, mas a verdade é que quem me conhece já sabe que nos últimos minutos, quando é preciso um gol, eu estou lá. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E sempre que precisarem de um gol nos últimos minutos, podem chamar o Gonçalo Ramos.

Declarações do marcador do gol da vitória, Gonçalo Ramos, ao intervalo, Carlos, mantinha-se o nulo. Na segunda parte, ao minuto 53, um gol de Perisić deu a vantagem aos croatas. Depois, Portugal teve de ir atrás do resultado. Para tal, Roberto Martínez meteu em campo Bernardo Silva, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos e Nelson Semedo. Um dos chamados a entrar, Bernardo Silva, diz que percebeu, ao ver o jogo do banco, que começamos bem, mas que acabamos por perder o controle do jogo.

Deu uma sensação do banco que até começamos bem, que fizemos uns primeiros 15, 20 minutos bons e depois entramos exatamente no jogo que eles queriam. Acabou por ser uma vitória boa, porque o mais importante está feito, a qualificação para os oitavos, mas fiquei com a sensação que partimos demasiado o jogo e que entramos demasiado naquilo que os croatas queriam e que perdemos o controle do equilíbrio.

Explicações de Bernardo Silva e cerca de cinco minutos depois das substituições, Carlos, ao minuto 68, Cristiano Ronaldo, depois de já ter tido um gol anulado por um fora de jogo milimétrico, empatou a partida de grande penalidade. Na zona de entrevistas rápidas, o capitão diz que para a seleção vencer a prova, o Mundial, terá de saber sofrer.

Para ganhar uma competição desta magnitude, há que saber sofrer. Tocou hoje, acho que foi um jogo bastante interessante para os espetadores. Controlamos bastante a primeira parte, na segunda parte foi um bocadinho caótico o jogo, mas é normal, é o futebol. Eles marcaram, a gente entrou em estresse, em pânico, mas depois o desbloqueio emocional teve quando marcamos o pênalti e a partir daí o jogo foi mais fácil. Depois tivemos mais um bocadinho de dificuldade, mas a competição é isto, temos de estar preparados e continuar.

Declarações do capitão Cristiano Ronaldo, que foi substituído perto do minuto 80 por Roberto Martínez. Em conferência de imprensa, o selecionador nacional destaca isso mesmo, a importância dos jogadores que vieram do banco.

O Gonçalo Ramos é um jogador que sempre acrescenta, como também o Bernardo Silva quando entrou, como o Rúben Neves quando entrou, como o Semedo quando entrou, quando o Chico. Acho que já estamos habituados a ver o nosso banco acrescentar muito àquilo que fazemos. Então o importante é começar bem e tentar terminar ainda melhor.

Portugal, Carlos, só conseguiu criar mais perigo na segunda parte. Recordo que o gol chegou já para lá do minuto 90, o 2 x 1 chegou aos 94. Roberto Martínez explica que ao intervalo foi preciso fazer alguns ajustes.

Fico muito satisfeito, porque na segunda parte tivemos muito coração, mas também muita capacidade para utilizar diferentes perfis e ajustar aquilo que precisamos. Claro que agora no Mundial precisamos de melhorar em todos os jogos, há aspetos que precisamos de utilizar bem, mas acho que é um dia para estar muito orgulhoso dos nossos jogadores. O jogo foi fantástico para o adepto em geral.

Um jogo fantástico para o adepto, aqui Roberto Martínez. Dar nota também, Carlos, que o jogo foi mesmo impróprio para cardíacos, como disse ao início. Os croatas ainda empataram a partida, mesmo nos instantes finais, já aos 90 mais 13 minutos, quando o árbitro tinha dado apenas 10 minutos, mas o gol acabou por ser anulado por fora de jogo de Gvardiol. Resultado final, 2 x 1 para Portugal, que segue em frente para os oitavos, onde vai encontrar os nuestros hermanos aqui ao lado, Espanha. O selecionador nacional diz que vai ser um jogo fantástico entre duas equipes que se conhecem muito bem.

Nós respeitamos muito a qualidade da Espanha, mas é uma equipe europeia. Nós conhecemos a Espanha muito bem, eles conhecem também o que nós somos e acho que vai ser um jogo fantástico, mas um jogo europeu dentro do Mundial. Duas equipes que querem a bola, que querem procurar a baliza rápido e criar oportunidades. Então acho que vai ser um grande jogo.

Declarações de Roberto Martínez, já antever o duelo frente a Espanha nos oitavos-final. Roberto Martínez certamente será o português mais espanhol de sempre nesse dia. O jogo está agendado para segunda-feira às 20h e vai ser acompanhado com uma grande emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador.

A Espanha, Ricardo, que também carimbou a passagem aos oitavos de final na noite de ontem.

Sim, venceu a Áustria sem espinhas, 3 x 0 para os espanhóis, dois gols de Oyarzabal, avançado do Real Sociedad e de Pedro Porro, um conhecido do futebol português, ex-lateral do Sporting. Quatro jogos, três vitórias de Espanha neste Campeonato do Mundo. Qual é a única equipa que Espanha não conseguiu vencer, Carlos?

Cabo Verde.

Exatamente. Tubarões Azuis, que jogam hoje contra a campeã em título, a Argentina, jogo que começa às 23h. Vamos ver até onde Cabo Verde pode sonhar.

Força, Tubarões Azuis. Há cerca de meia hora, sensivelmente, a Suíça também conseguiu seguir em frente neste mundial.

Jogo que também estiveste tu a acompanhar os instantes finais aqui na Rádio Observador, com o jornalista João Lourenço, mesmo há breves minutos. É a primeira vez que a Suíça ganha um jogo numa fase a eliminar de um Campeonato do Mundo, 2 x 0 para a Suíça, gols de Embolo e de Ndoye. A Suíça vai jogar contra o vencedor do jogo entre a Colômbia e o Gana, que se joga amanhã às 2h.

Olhamos agora para a atualidade desportiva nacional, Ricardo. Sei que andamos todos com a cabeça no mundial, mas a nova época de clubes já está aí à espreita e a liga já revelou os calendários para a próxima temporada.

Os emblemas de primeira e segunda liga ficaram a conhecer o caminho para o sucesso na época que começa daqui a um mês. O apito inicial do principal escalão do futebol nacional é dado no segundo fim de semana de agosto e, João Lourenço, os grandes jogos aparecem no final de setembro. Agosto traz calor e o futebol faz levantar fervura logo no início do mês. Na primeira ronda, o campeão Futebol Clube do Porto começa a defesa do título em casa com o duelo frente ao Alverca. O Benfica também inicia a liga com um desafio caseiro com o recém-promovido Académico de Viseu. Já o Sporting viaja até ao terreno do Estrela da Amadora. Os grandes jogos chegam um mês depois. Na sétima jornada, o Dragão é palco do primeiro clássico da temporada entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Já no mês de novembro, na jornada 12, os Leões de Rui Borges viajam até à cidade invicta para defrontar o Futebol Clube do Porto. A primeira volta não termina sem o duelo entre Sporting e Benfica. O primeiro jogo entre eternos rivais está marcado para a 10ª jornada, já em cima da virada do ano, no Estádio da Luz. A segunda volta começa a 17 de janeiro. O calendário determina que o Futebol Clube do Porto viaja até Lisboa para defrontar o Benfica no final de fevereiro, na 24ª jornada. Os Dragões devem voltar à capital portuguesa no início de março, na 29ª jornada, para enfrentar o Sporting. O campeonato vai terminar em brasa a duas jornadas do fim. Em Alvalade, há um Sporting-Benfica. O mapa do sucesso está traçado, mas as contas só se fazem no fim neste Campeonato Português 2026/2027. Os destaques do calendário da próxima temporada da Primeira Liga, pela voz do jornalista João Lourenço. A Supertaça joga-se no dia 1 de agosto, jogo entre o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, e o Futebol Clube do Porto, campeão nacional. É o jogo que todos os anos marca o início da época desportiva. Quero ainda falar-te, para terminarmos esta edição do "Vamos à Bola", de um grande jogador jovem português que saiu precisamente da Liga Portugal, onde jogou pelo Estoril e pelo Sporting, onde foi formado. Falo de Matheus Fernandes, foi ontem oficializado no Tottenham e torna-se assim, Carlos, a contratação mais cara do clube. Uma contratação a rondar os 98 milhões de euros. Matheus Fernandes traz com ele ambições e aponta mesmo ao primeiro lugar da Premier League, algo que nunca conseguiu o Tottenham.

Estou muito feliz, estou muito entusiasmado com este novo passo. Claro, é um clube enorme. Eu já conheço a cidade, já conheço o país. Falei com o treinador e ele foi a peça-chave para eu vir para o Tottenham, para este projeto. Nós vamos lutar pela Premier League, vamos lutar pelo primeiro lugar.

Matheus Fernandes, o atleta de 21 anos que foi ontem oficializado pelo Tottenham, torna-se assim a contratação mais cara de sempre do clube londrino.

E é o terceiro jogador mais caro português de sempre. Noventa e oito milhões de euros, só fica atrás de Cristiano Ronaldo e João Félix. E parte também para o terceiro clube a Inglaterra a representar depois de Southampton e West Ham. Atenção, ele desceu com os dois, com o Southampton e West Ham. Vamos ver se não desce, esperemos que não, com o Tottenham.

O Tottenham esteve lá perto. Nesta última temporada, esteve perto de descer.

Mas o Matheus vai melhorar aquilo, não vai?

Certamente.

Fica por aqui o "Vamos à Bola" com a edição do Ricardo Lopes. Volta na próxima segunda-feira. Até já. Até amanhã.