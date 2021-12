Está na hora da Lua

Quando, há milhares de milhões de noites, os primeiros homens e mulheres viram no céu os pontos luminosos a que hoje chamamos estrelas e o foco de luz que hoje sabemos ser a Lua, terão ficado tão confusos como fascinados. Com o passar dos anos e o adquirir de conhecimentos, a confusão dissipou-se, mas o fascínio manteve-se.

A Lua terá – segundo a teoria mais aceite na atualidade – surgido da colisão do nosso planeta com um outro, chamado Theia, há sensivelmente 4,5 mil milhões de anos. Tempo suficiente para termos aprendido esse e inúmeros outros factos sobre o único satélite natural da Terra. Sabemos, por exemplo, que orbita em nosso redor enquanto roda sobre si mesma, numa dança brilhantemente sincronizada: demora exatamente o mesmo tempo a dar uma volta sobre si e a completar uma volta à Terra, cerca de 27 dias.

As chamadas fases da lua são fruto dessa dança: a face da lua que vemos é a parte que está a receber luz do sol. Durante o chamado ciclo lunar, a superfície lunar é iluminada pelo sol em ângulos diferentes, o que causa as quatro fases conhecidas: Cheia, Quarto Minguante, Nova e Quarto Crescente.

Essas fases trouxeram a civilizações antigas a noção de mês: o tempo que passava entre cada Lua Nova, em média 29 dias e meio. Alguns calendários construíram-se com base nessa noção como o Islâmico, que é lunar, ou o Chinês e Judaico, ambos unissolares: combinam a duração do ano solar com os meses e são definidos pelas fases da Lua.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro homem a pisar a Lua, Neil Armstrong, fê-lo a 20 de julho de 1969 depois de proferir uma frase que ficou para a história: “Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a Humanidade.” Ao todo foram 12 os astronautas a caminhar na superfície lunar e muito do que se sabe da sua composição e origem deve-se a essas expedições.

Mesmo depois de visitada e desmistificada, a Lua continua a exercer o seu poder de atração sobre a terra. Não só sobre os homens, mas também sobre as marés, que sobem e descem pela força gravitacional da Lua, sobretudo, mas também do Sol.

Existem inúmeras teorias sobre a influência lunar noutros campos da vida humana. Na agricultura, nos nascimentos, no humor ou até no crescimento do cabelo. Não têm, porém, qualquer sustentação científica. São, até novos estudos o desmentirem, apenas mitos. Mas há, ainda assim, quem as siga à regra, sobretudo na chamada agricultura biodinâmica, corrente fundada pelo filósofo alemão Rudolf Steiner nos anos 20.

E porque esse fascínio está, claramente, para ficar foi eternizado por dois modelos da linha de relógios Longines Master Collection, numa combinação rara de elegância, qualidade e precisão. De um lado, o cronógrafo com fases da Lua e indicação do dia, data e mês, apresentado numa caixa de 40 mm em aço. Do outro, o Master Collection Fases da Lua, com caixa de 42 mm em aço e a representação da Lua a surgir às 6h.

Juntos, partilham o movimento automático, o mostrador “grão de cevada”, os numerais árabes e os ponteiros azulados. Em ambos, uma correia em pele de crocodilo castanha completa um look elegante e intemporal. Com qualquer um deles no pulso, onde quer que esteja, vai estar mais próximo da Lua.