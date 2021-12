Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch ou um computador. Esta quadra — e todas as outras, sejamos sinceros — pede videojogos (até porque talvez tenha recebido uma consola como presente, nunca se sabe). Para facilitar as escolhas, deixamos abaixo 10 títulos que marcaram 2021 e ainda estão fresquinhos para serem jogados. Seja disparar contra extraterrestres, conquistar o mundo enquanto faz renascer o império português, acelerar em pistas de corridas em carros de topo ou, simplesmente, “apanhá-los todos”, há algo para todos os gostos e consolas.

Halo Infinite

Onde é que posso jogar? Xbox One, Xbox Series X e S, Microsoft Windows.

Master Chief, a personagem principal dos jogos da saga de Halo, voltou em grande. Seja no modo campanha (pago) ou no modo multijogador (gratuito), que pode jogar gratuitamente, “Halo Infinite” é a escolha certa para quem quer um jogo de tiros desafiante e competitivo. Quem é fã e já conhece a história, vai gostar de voltar viver a pele de Master Chief. Quem não conhece, tem neste título uma ótima oportunidade de entrar num universo que mudou a indústria dos videojogos.

Metroid Dread

Onde é que posso jogar? Nintendo Switch.

Como escrevemos aqui no Observador, “Metroid Dread” é um “clássico 2D para o século XXI“. Por outras palavras, se gosta dos jogos mais antigos — aqueles que não têm gráficos 3D e a personagem só anda para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita –, “Metroid Dread” é o jogo para si. O regresso de Samus Aran, a protagonista desta história que conta já muitos capítulos, oferece um aventura que agradará a todos. Tem tiros, uma história minimamente cativante e, acima de tudo, é bem viciante e desafiante.

Age of Empires IV

Onde é que posso jogar? Microsoft Windows.

Há uma coisa que pode estar a notar e vai continuar a reparar nesta lista: os títulos escolhidos são ou reedições ou sequelas de jogos anteriores. Porém, como mostra “Age of Empires IV”, que tanto pode ser visto como uma reedição de “Age of Empires: The Age of Kings“, como uma sequelas da famosa série de videojogos RTS (real-time strategy). É uma coisa má? Não. De todo. Por si só, “Age of Empires IV é um videjogo que preenche as medidas de quem quer um RTS moderno como quem lembrar o melhor que este género de videojogos tem para oferecer.

Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

Onde é que posso jogar? Nintendo Switch.

Apesar de serem praticamente iguais, “Pokémon Brilliant Diamond” e “Pokémon Shining Pearl” contam como o terceiro e quarto jogo desta lista. À semelhança de todos os títulos da séries Pokémon, cada título tem alguns monstros exclusivos para serem encontrados. Contudo, a não ser que seja um fã que tem mesmo de “apanhá-los todos”, como diz o slogan da série de desenhos-animados original, basta escolher um destes jogos.

Tanto o Brilliant Diamond como o Shining Pearl são reedições dos títulos “Diamond” e “Pearl” que saíram na década de 2000 para a Nintendo Switch. Não obstante, mesmo que tenha jogado estes jogos na altura, estes novos títulos foram completamente redesenhados para a consola Nintendo Switch. Isto significa que apesar de a história ser a mesma, a experiência é bastante diferente, merecendo todo o tempo que vai gastar a percorrer a região de Sinnoh neste RPG (role-playing game), que continua a ter uma fórmula vencedora nos videojogos.

Mario Party Superstars

Onde é que posso jogar? Nintendo Switch.

Já jogou Monopólio com família e amigos e acabou tudo numa grande discussão? Se sim, mesmo assim acabou a voltar a jogar o famoso jogo de tabuleiro simplesmente porque, mesmo com discussões, até acaba por ser giro? Então “Mario Party Superstars” e as suas dezenas de mini-jogos para desafiar amigos é a proposta ideal para si. Este videojogo escolhe os melhores jogos que a série ofereceu e junta tudo num só título para que não tenha noites aborrecidas com amigos. É simples, divertido e, sim, tem momentos injustos que podem virar uma partida só pela graça. É essa a fórmula de “Mario Party” e é nisso que Superstarts volta a acertar.

Civilization VI

Onde é que posso jogar? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, macOS, ipadOS, Microsoft Windows.

Civilization VI pode ser um jogo que já tem cinco anos, mas não é por isso que o íamos deixar de fora desta lista. Além de continuar a ser um dos melhores jogos de estratégia no mercado, este ano, em março, recebeu um pacote de expansão que permite escolher Portugal como uma das civilizações com as quais pode jogar.

Ao encarnar Dom João III, o jogador pode desbravar novos mundos e até construir a Torre de Belém enquanto tenta, turno a turno, ganhar, o que pode acontecer de forma pacífica, com a vitória científica ou de forma mais agressiva — com, por exemplo, uma frota de naus que pode ser usada para boicotar os portos dos outros jogadores.

Minecraft

Onde é que posso jogar? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, macOS, ipadOS, Microsoft Windows, Android.

A Mojang, editora detida pela Microsoft que está por detrás de Minecraft, continua a ter muito trabalho e sucesso com o famoso videojogo de construção de blocos que, desde 2011, é jogado por milhões de pessoas em todo o mundo. Prova disso é que, este ano — em junho e novembro — lançou duas atualizações que adicionam mudanças drásticas — e novos biomas — para todos os jogadores. Na prática, se já jogava continuará a saber o que fazer. Contudo, agora tem muitas novidades e cada mundo cria-se com muitos mais pormenores. Se não jogava, 10 anos depois há um jogo que tem tantas novidades que quase parece novo e vale bem a pena jogar.

Forza Horizon 5

Onde é que posso jogar? Xbox One, Xbox Series X, Microsoft Windows.

Max Verstappen pode ser o vencedor do campeonato de Fórmula 1, mas isso não significa que o holandês seja o único que merece conduzir a alta velocidade. Com Forza Horizon 5 basta ter um computador (caso não tenha uma Xbox) para acelerar em pistas num México fictício que, mesmo atrás de um ecrã, fará sentir a velocidade de estar em supercarros. O mundo aberto que até templos maias tem foi uma aposta vencedora neste título que agradará quem gosta de corridas e tem de ser sempre o primeiro a acabá-las.

Gostou desta lista mas queria mais opções para jogar online? Leia as nossas sugestões de videojogos para jogar online. Apesar de a termos feito com um tempo bem mais quente, todos os títulos são bons e continuam atuais mesmo que esteja ao pé de uma lareira acesa.