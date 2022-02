Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O autor de fantasia George R. R. Martin, conhecido pela série de livros “Guerra dos Tronos”, é editor de um universo de ficção científica conhecido como “Wild Cards” que vai agora ser apresentado, pela primeira vez, sob a forma de uma serie de banda desenhada sob o selo da Marvel.

Como os meus fãs já devem saber, o Mundo ‘Wild Cards’ tem um lugar especial no meu coração, pelo que ter o privilégio de anunciar que um titã da indústria como a Marvel vai produzir a narrativa desde o início enquanto banda desenhada dá-me uma imensa felicidade”, afirmou George R. R. Martin, citado num comunicado da Marvel.

A história, agora desenvolvida na nona arte, passa-se num mundo do pós-Segunda Grande Guerra em que um vírus, conhecido como “Wild Card”, afetou a humanidade. A maioria das pessoas que contrai o vírus acaba por morrer, mas alguns desenvolvem mutações. Aqueles cujas mutações fazem com que fiquem desfigurados são chamados de “Jokers”, mas as mutações associadas a super poderes dão origem aos “Ases”, que podem utilizar os seus poderes para o bem ou para o mal.

Wild Cards tem um ângulo único em relação aos super-heróis, uma história que influenciou tudo desde então, mas que mantém o seu poder”, afirmou o argumentista Paul Cornell no comunicado da Marvel. “É uma honra e um gosto trazer todas estas histórias para a sua casa natural na Marvel, e espero dar ao Geroge, à Melinda e ao resto do Coletivo Wild Cards o crédito que merecem por terem feito o mito do super-herói novo mais uma vez. Além disso: olhem para a arte!”

A capa do primeiro volume foi feita por Steve Morris, e divulgada pela Marvel na rede social Twitter.

George R.R. Martin's legendary Wild Cards universe comes to Marvel Comics in a new series! Learn more: https://t.co/Omwq3DZFcQ pic.twitter.com/0IDYcbEtOA — Marvel Entertainment (@Marvel) February 18, 2022

A série de banda desenhada, com escrita de Paul Cornell e ilustração de Mike Hawthorne, será editada por George R. R. Martin, e terá como base as versões daquele universo introduzidas por Harold Waldrop e Roger Zelany.