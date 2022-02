A artista plástica Joana Vasconcelos inaugura na sexta-feira uma exposição com sete obras na adega Quanta Terra, instalada numa antiga destilaria da Casa do Douro, em Favaios, concelho de Alijó, foi esta segunda-feira anunciado.

Para além da exposição de Joana Vasconcelos, segundo a organização vai ser também inaugurada a Adega Quanta Terra | Destilaria n.º 7 e realizado um ciclo de conferências onde vão ser abordados temas como a descentralização da cultura, investimentos no Interior e cooperação transfronteiriça.

A iniciativa é promovida pelos produtores durienses Celso Pereira e Jorge Alves, em parceria com a Fundação Joana Vasconcelos.

Em Favaios, no planalto de Alijó, foi requalificada no âmbito do projeto Quanta Terra a antiga destilaria número sete da Casa do Douro, onde nasceu a adega e um centro de enoturismo.

E é ali que vai ficar patente até julho a intervenção artística de Joana Vasconcelos que inclui sete peças, entre as quais obras como “Pavillon de Vin” e “Coração Independente”, que nos últimos anos têm percorrido centros culturais internacionais.

A organização referiu, em comunicado, que esta iniciativa “vem demonstrar a vontade da artista em trabalhar na criação de uma nova forma de itinerância que permita a quem não reside ou se desloca com regularidade aos grandes centros urbanos europeus o contacto com a criação artística contemporânea”.

“Será uma ocasião para celebrar a união entre a artista e um território ao qual está ligada pela ancestralidade e o renovado desejo de intervir”, salientou em comunicado.

A parceria entre a artista plástica e os produtores do Douro já deu origem, em 2021, ao lançamento de dois vinhos Quanta Terra com o rótulo desenvolvido por Joana Vasconcelos.

Em Alijó, a artista vai também colaborar com o município com uma exposição que marcará a inauguração em abril da Casa dos Nouras, um centro de mostra e amostra de produtos endógenos, que resultou de um investimento de cerca de meio milhão de euros e requalificou um antigo solar.

Na sexta-feira vão ser debatidas estratégias para o desenvolvimento económico, cultural e humano da Região Demarcada do Douro, num formato de diálogo aberto que contará com a participação de académicos, chefs, responsáveis políticos, gestores culturais, jornalistas e empresários.

Para o debate vão ser chamados, entre outros, representantes da Câmara de Alijó, Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), da Casa de Mateus, Fundação Joana Vasconcelos, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).