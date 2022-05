Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Que a era da Barbie magrinha, de pernas longas, sempre com o mesmo tom de pele e loira já tinha acabado não é a novidade. A Mattel, marca que produz o famoso brinquedo, acabou de dar mais um passo no caminho da diversidade que tem trilhado nos últimos anos: em junho, chega ao Walmart, à Target e à Amazon uma Barbie que usa um aparelho auditivo (rosa choque).

Barbie unveils its first-ever doll with hearing aids https://t.co/DDgE4XXKsM pic.twitter.com/JgictNlasi — CTV News (@CTVNews) May 12, 2022

Esta Barbie faz parte da linha Fashionista 2022, que também inclui um Ken com vitiligo, cujo objetivo é “refletir a diversidade que as crianças veem no mundo”, assumiu a vice-presidente executiva da Mattel, Lisa McKnight, em comunicado, citado pela NBC News.

McKnight salientou, na mesma nota, a importância das crianças serem incentivadas a brincar com bonecas que não sejam parecidas a elas próprias. A razão? “Ajudá-las a entender e a celebrar a importância da inclusão”.

Para representar com precisão os aparelhos auditivos, a empresa norte-americana trabalhou com a otorrina Jen Richardson. “É inspirador ver aqueles que sofrem de perda auditiva refletidos numa boneca”, reagiu a médica em comunicado.