No Teatro S. Luiz está em cena um jogo para aprender quanto vale a desobediência

A ideia de mostrar como os regimes de poder, adestram os corpos para os melhor os moldar e para mais facilmente eliminarem os focos de desobediência através da ideia do jogo e não da tortura, por exemplo, mostra com bastante clareza como funcionam as sociedades atuais, onde o poder já não se impõe pela violência explicita sobre o corpo (como os suplícios da Idade Média, ou os asilos do século XIX), mas através de formas subtis, doces, mas capilares, logo a partir da infância, mas com especial ênfase nos adolescentes: desde o consumo de objetos para ser aceite em grupos, às dietas, à rejeição de tudo o que não é celebrado pelos media, pelas redes sociais, à imitação e ao culto das celebridades e do seu “lifestyle”, a inculcação da necessidade de “vencer” ou “enriquecer” como os grandes sentidos da vida e que mataram, nas novas gerações, as grandes ideologias que atravessaram o século XX, por exemplo.

“Se a adolescência é o tempo de rebeldia, ela também é o tempo em que as personalidades se consolidam e nascem os germes da obediência e da desobediência”, diz a encenadora. Por isso, a construção desta peça passou pela realização de dois workshops, um em São Teotónio, no Alentejo, com filhos das comunidades migrantes que trabalham nas estufas agrícolas, e outro em Marvila, Lisboa. “Eles ajudaram-nos a perceber que as circunstâncias exteriores contribuem muito para forjar e inculcar uma atitude obediente. Os mais pobres terão sempre mais a perder se e quando desobedecem. Os que vêm de classes mais altas, os que estão mais próximos dos centros de poder, têm mais autoconfiança para desobedecer. A vida dos seres humanos não tem muito espaço nem luar para se exercer fora de contextos de regras, protocolos, acordos, consenso. Onde quer que nos encontremos, estamos sempre a encaixar uma forma qualquer pré-determinada e fazemo-lo sem pensar sequer”, afirma Marta Carreiras.

Obedecer ou morrer

A cada espectador destes “Jogos de Obediência” é pedido que coloque uns auscultadores. Todos obedecem. Há uma voz que nos acolhe (Ivo Canelas) e representa a “Instituição” que organiza os jogos. Quatro atores/jogadores perfilam-se. Vão jogar até à morte se preciso for. Uns aguentam a sede, o absurdo, a injustiça, a desumanidade. Raramente desobedecem, embora o seu corpo reaja, por vezes em sentido contrário: tem sede, está cansado, começa a vacilar, perde a orientação. Mas ninguém desiste. A representante da “Instituição”, que é uma espécie de apresentadora de TV, torna-se a pouco e pouco mais déspota e os jogos mais violentos. Mas quem disser, como Bartleby, “preferia não o fazer”, corre o risco de morrer sozinho, esquecido, encostado a um muro ou um dia acordar e ter um processo em tribunal sem nunca saber porquê, como Josef K.