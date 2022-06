Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro single do aguardado álbum de Beyoncé foi lançado na madrugada desta terça-feira:“Break My Soul” é inspirado nos anos 90 e altamente “dançável”.

A canção, com quase cinco minutos de duração, tem influência na house music, género musical que nos transporta para os anos 90, e que tem tido impacto no meio musical atual, como podemos ver em temas de Miley Cyrus, Lady Gaga e Dua Lipa.

“Break My Soul” faz parte do sétimo álbum da cantora norte-americana — que é capa da Vogue deste mês —, “ACT I Renaissence”, com previsão de lançamento nas plataformas digitais a 29 de julho. Sucessor de “Lemonade” (2016) já tem o pre-save disponível no site oficial de Beyoncé.

Um dia antes do lançamento, a cantora do hit “Halo”, alterou a biografia das redes sociais para “6. BREAK MY SOUL midnight ET”, para indicar a divulgação do novo tema.

Nas redes sociais, os fãs reagiram com agrado à primeira canção a solo de Beyoncé desde 2016.

A par do seu anterior álbum “Lemonade”, a letra de Break My Soul dirige-se a um público feminino como se pode escutar em “The queens in the front and the doms in the back/ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped”/ “Release ya anger/Release ya mind/Release ya job/Release the time/Release ya trade/Release ya stress/Release the love/Forget the rest”.

O sexto tema foi adicionado em primeiro lugar na maior playlist do Spotifye ao início da manhã desta terça-feira já contava com mais de um milhão de visualizações no site oficial de uma das maiores cantoras da pop atual.