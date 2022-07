Pela primeira vez na história do Spider-Man, a Marvel Comics criou uma personagem homossexual no âmbito da celebração do Orgulho Gay que será apresentada em setembro. Steve Foxe criou Web-Weaver e nada tem a ver com o icónico e tímido Peter Parker de óculos de sol. E nem sequer tem o fato vermelho e azul para trás. Será também “um designer gay, um pouco rabugento e que adquire poderes de aracnídeo”.

Só que, sem que tenha sido divulgado o porquê, depois de anunciar a criação do Web-Weaver, o autor fechou a sua conta do Twitter

O mesmo não aconteceu com Kris Anka, o ilustrador, e por isso podemos já ver como é que será o fato do novo herói. O designer indicou que, para a personagem, as suas inspirações foram os estilistas Alexander McQueen e Thierry Mugler.

Web-Weaver my design for the brand new Spider, debuting in Edge of Spider-verse 5

O novo Homem-Aranha não é a primeira personagem que faz parte da Comunidade LGBTQ+ e à semelhança de outras personagens da Marvel Comics, não escapou aos comentários dos fãs com as opiniões a dividirem-se nas redes sociais.

Alguns utilizadores defendem a criação da personagem por questões de “representatividade” e avançam que existe um desconforto com “homens homossexuais femininos”.

Web Weaver looks sick idc, ppl need to stop getting so uncomfy with feminine gay men.

I think we deserve both feminine gay heroes (web weaver) and masculine gay heroes (midnighter), having both would be an amazing thing actually

