O disco “Heroes” do cantor inglês David Bowie recebe a 14 de outubro uma nova edição, para comemorar os 45 anos do seu lançamento, enquanto o álbum “Live in Berlin” passa a estar disponível pela primeira vez nas plataformas digitais.

O segundo álbum da chamada trilogia de Berlim, o 11.º de estúdio da carreira de Bowie, será agora lançado numa edição especial limitada em vinil cinzento, anunciou a Parlophone, em comunicado.

A primeira edição do álbum foi gravada no estúdio Hansa, na então Berlim Ocidental, numa colaboração com Brian Eno e Tony Visconti, tendo chegado ao top 3 britânico.

Considerado um sucesso comercial, o álbum foi nomeado pela NME e pelo Melody Maker como o álbum do ano, tendo a faixa-título atingido um reconhecimento amplo, tendo sido utilizado na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e em múltiplos filmes e regravada por artistas como Prince, Coldplay, Motörhead, Peter Gabriel ou Depeche Mode, entre outros.

Após o lançamento do álbum, Bowie embarcou na digressão mundial Isolar II, que se prolongou pelo ano de 1978. Originalmente lançado como um álbum de oito faixas em vinil laranja e disponibilizado em exclusivo na exposição “David Bowie Is…”, realizada em Brooklyn, Nova Iorque, o “Live in Berlin” chega às plataformas digitais pela primeira vez também em 14 de outubro.

As faixas “Heroes”, “Be My Wife”, “Blackout”, “Sense Of Doubt”, “Breaking Glass”, “Fame”, “Alabama Song” e “Rebel Rebel” foram gravadas a 16 de maio de 1978, num concerto no Deutschlandhalle em Berlim Ocidental.

David Bowie morreu a 10 de janeiro de 2016, dois dias depois de ter celebrado 69 anos com a edição de um álbum, “Blackstar”.

Segundo o jornal The Guardian, as vendas póstumas dos seus álbuns aumentaram mais de 5.000% nos Estados Unidos, e as estatísticas de escuta de canções na plataforma Spotify subiram 2.700%. Só na semana em que morreu, venderam-se 682.000 exemplares de álbuns de David Bowie.