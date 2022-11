Quando, em 2019, Aida Tavares, diretora artística do Teatro São Luís, e o produtor italiano Renso Barsotti desafiaram Pippo Delbono, ator, encenador e realizador de cinema, figura de culto da dramaturgia contemporânea, a vir a Portugal para criar uma peça inspirada na alma lusa, estavam todos longe de imaginar que em breve o mundo se iria fechar devido a uma pandemia e que Bobo — um dos atores centrais da companhia — iria morrer nesse mesmo ano. “Amore” nasce assim num tempo de morte, de dor, de perda, de caos. Por isso, há que vê-lo não apenas como uma criação que fala de Portugal, mas como uma luta de Pippo Delbono para fazer deste tempo fantasmagórico uma pièce de résistance onde a vida fala sempre mais alto do que a morte.

Criado em 2020, entre Lisboa e Setúbal, a peça que conta com vários artistas portugueses, entre eles a cantora angolana Aline Frazão, o fadista Miguel Ramos e o músico Pedro Joia, acabou por se estrear em Modena, em outubro de 2021, e só esta terça-feira, 8 de novembro (depois de já ter feito carreira em Itália, França e Bélgica), se estreou em Lisboa onde fica até dia 12, seguindo depois para mais dois dias em Aveiro. “Amore”, é uma ode melancólica a Portugal, onde através da música, do canto, da dança e da poesia se fala do Amor e de todas as suas convulsões e agonismos.

“A peça é um patchwork de imagens, conversas, sentimentos, inquietações que Pippo foi recolhendo nas suas residencias artísticas, nas conversas com os artistas convidados e com os atores que são sempre co-criadores, parceiro íntimos dos espectáculos que ele desenvolve, além de que Pippo já tem uma ligação de muitos anos a Portugal, muitas das suas peças estiveram cá”, explicou Aida Tavares ao Observador. A ideia era que o encenador italiano “fizesse um espetáculo inspirado em Portugal um pouco como fez Pina Bausch, quando em Lisboa criou a peça “Mazurka Fogo”, estreada na Expo98″, disse ainda a diretora artística do São Luiz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: