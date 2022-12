Natalie Laura Mering não é deste mundo. Ou, pelo menos, não é deste tempo. Sabemos que ela existe, que está viva e a editar discos, sabemos que nasceu em 1988, mas não é certo que esteja neste planeta ou que se mova no mesmo plano temporal que nós. E basta ouvir um par de canções do mais recente disco, And In the Darkness Hearts Aglow — por exemplo, as duas primeiras, “It’s not just me, it’s everybody” e “Children of the empire” — para sabermos que ela não está na era do twerk, do reggaeton, existe noutra esfera, em que a Los Angeles de finais de 60s, inícios de 70s, foi transposta para o futuro.

Foi sempre assim, mesmo antes da mudança radical de som que ocorreu em 2016, com Front Row Seat to Earth, antes da explosão de criatividade de Titanic Rising (2019), que a colocou quase no mesmo patamar que Angel Olsen ou Sharon van Etten, para mencionar as duas colegas de geração que são consideradas as rainhas da folk mesmo já não fazendo propriamente folk. Em The Outside Room, o disco com que, em 2011, Mering se estreou sob o nome Weyes Blood, e em The Innocents (o segundo, de 2014), ela parecia cantar como uma Buffy Saint-Marie alucinada, possuída por um qualquer espírito antigo e trágico: as suas canções, esparsas e minimais, conjugadas com a teatralidade da sua voz soavam medievais e austeras, como se cantadas por uma mulher abandonada junto a um penhasco na exata altura em que dos céus caiu uma borrasca.

Logo ali, no início, Mering era tão intensa, possuía uma linguagem tão própria, que uma parte do culto que então nasceu nunca lhe perdoou o cinemascope dos discos seguintes – ainda há quem viva intensamente aqueles dois discos iniciais, quem prefira a austeridade, a seriedade quase caricatural daquela voz a tudo o que se seguiu. E compreende-se: o mundo criado por Mering nesses discos reduz-se quase a matérias de coração contadas do ponto de vista de quem carrega uma tragédia desconfiando que ela própria causa a dita tragédia – era um mundo de romantismo excessivo e encantador (se por encanto nos referirmos ao fascínio que há em assistir a alguém auto-consumir-se).

[“It’s Not Just Me, It’s Everybody”:]

