A extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo (FAMC – CB) “é ilegal”, diz ao Observador o administrador da fundação e histórico advogado de José Berardo, André Luís Gomes, dias depois do Governo assim ter decidido através de um decreto-lei aprovado de forma eletrónica, em Conselho de Ministros extraordinário, reunido esta terça-feira. O responsável justifica tal afirmação com uma carta a que o Observador teve acesso, datada de 26 de maio, em que o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, se compromete em nome do Estado Português a “assegurar o regular funcionamento da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo e do Museu”, enquanto “o arresto se mantiver nos termos atuais” e “durante a restante vigência do acordo de comodato”. No entanto, o ministro assume esta quinta-feira ao Observador que “o objetivo da FAMC-CB” se esgotou.

“O sr. ministro da Cultura não revogou o protocolo, só revogou o comodato”, garante André Luís Gomes. E a carta oficial de Pedro Adão e Silva fala estritamente na denúncia do “acordo de comodato relativo às obras da Coleção Berardo”. “Quando se celebrou o primeiro protocolo, em 2006, a Associação Coleção Berardo obrigou-se, através de um chamado contrato a favor de terceiro, a que, quando o Estado constituísse a Fundação Coleção Berardo e criasse condições para o Museu Berardo abrir, a dar a essa fundação em comodato à Coleção Berardo. E foi isso que aconteceu”, explica o administrador da Fundação Coleção Berardo. Ou seja, “é como eu prometer-lhe a si que vou dar qualquer coisa à sua filha através de um contrato entre nós os dois, mas quando a sua filha aceita, você deixa de poder revogar o contrato, pois ela passou a ser beneficiária”, troca por miúdos o advogado.

Em comunicado, o Conselho de Ministros de terça-feira dava conta que, com a extinção da Fundação Coleção Berardo o Governo dava à Fundação Centro Cultural de Belém plena posse e gestão do Centro de Exposições do CCB, onde continuaria a expor a Coleção Berardo. Mas em declarações ao Observador, André Luís Gomes explica que isso não pode acontecer. “O que nós obrigámos foi a que quando o Estado criasse a Fundação com os estatutos que tínhamos combinado e o Museu estivesse pronto para abrir, nós púnhamos lá a Coleção. A partir do momento que lá pusemos a Coleção, quem tem o contrato de comodato é a Fundação, não é o Estado”, frisa ainda de forma mais clara. “A partir da constituição da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea — Coleção Berardo, o Contrato de Comodato só tem duas Partes: a dona da Coleção Berardo, a Associação Coleção Berardo na qualidade de dona, e a Comodatária, a FAMC — Coleção Berardo, que usa a Coleção Berardo para ter o Museu Berardo aberto nos termos dos estatutos da Fundação.” Quer isto dizer, no entender de André Luís Gomes, que o comodato hoje em dia é um contrato entre a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo e a Associação Coleção Berardo, e para que este possa ser revogado é preciso uma maioria qualificada do conselho de administração. O que não aconteceu.

