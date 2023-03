Bella Ramsey é uma das atrizes em maior destaque em todo o mundo desde a estreia da série “The Last of Us”, a adaptação da HBO do videojogo pós-apocalíptico, onde contracena com o ator Pedro Pascal. Apesar do sucesso, nem sempre foi fácil para a atriz não-binária conseguir trabalho na representação.

Com apenas 19 anos, Bella Ramsey interpreta Ellie, uma das personagens principais daquela que é considerada a melhor adaptação de um videojogo e que, apenas em três meses e com nove episódios, se tornou um sucesso mundial.

No entanto, antes de a fama ter chegado, Bella teve dificuldades em conseguir trabalho enquanto jovem atriz devido à sua aparência. Numa entrevista a Kevin McCarthy, repórter de entretenimento do canal Fox 5, Bella revelou como foi o início da sua carreira.

“Numa das minhas primeiras audições, disseram-me que o realizador tinha realmente gostado de mim mas que eu não tinha conseguido o papel porque não tinha o ‘visual de Hollywood’”, confessa num vídeo partilhado no Twitter. “É algo que sempre achei muito interessante”, comenta.

