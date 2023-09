Olivia Rodrigo vai atuar ao vivo em Portugal no próximo ano. Depois de muita antecipação — e de um primeiro anúncio que foi rapidamente apagado pela promotora do concerto em Portugal —, aquela que é uma das mais jovens estrelas pop norte-americanas confirmou as datas para a Guts World Tour, a digressão mundial de promoção ao álbum com o mesmo título. Em Portugal, o espectáculo acontece a 22 de junho de 2024, na Altice Arena, em Lisboa.

Um dos maiores fenómenos de popularidade dos últimos tempos, a jovem, de apenas 20 anos, é o mais recente dos grandes nomes da indústria a anunciar passagem por Portugal depois de, em junho deste ano, a cantora Taylor Swift ter anunciado duas datas da “The Eras Tour” para o Estádio da Luz, a 24 e 25 de maio do próximo ano. À semelhança do que aconteceu com Swift, os bilhetes para o concerto de Olivia Rodrigo estarão disponíveis mediante inscrição online.

O prazo de inscrição no site da Ticketmaster termina este domingo, 17 de setembro, às 22h. A data do concerto coincide com um dos dias do Rock in Rio Lisboa, que no próximo ano acontece a 15, 16, 22 e 23 de junho. Além de Portugal, o segundo álbum de Olivia Rodrigo, lançado mundialmente no passado dia 8, será apresentado em 57 concertos, numa digressão que começa em Palm Springs, na Califórnia, a 23 de fevereiro, e termina a 14 de agosto em Los Angeles. Guts é o sucessor de Sour, primeiro álbum de estúdio da cantora que lhe valeu um Grammy.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.