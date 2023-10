O ator britânico Michael Caine, de 90 anos, decidiu retirar-se da representação após a recente estreia do último filme em que participou, The great escaper, rodado com Glenda Jackson, já falecida, anunciou à BBC.

“Estou sempre a dizer que me vou reformar. Bem, agora vou”, adiantou o ator, que tem o título de cavaleiro britânico, depois de ter recebido boas críticas pelo seu último desempenho.

Com uma extensa filmografia, que inclui filmes como Zulu e The italian job, Caine participou em mais de 100 filmes ao longo de uma carreira de sete décadas.

Na última película, estreada em 6 de outubro, interpreta o veterano da Segunda Guerra Mundial Bernie Jordan, que fugiu de um lar de idosos para assistir às celebrações do Dia D, em França.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Os únicos papéis que consigo agora são de homens de 90 anos. Ou talvez 85”, disse no programa “Today”, da Radio 4 da BBC.

Caine acrescentou que “não se arranjam protagonistas aos 90 anos, arranjam-se rapazes e raparigas jovens e bem-parecidos”.

Michael Caine confidenciou que recusou três vezes antes de aceitar o último papel, que protagonizou ao lado de Glenda Jackson, que morreu em junho.

A retirada do ator acontece um mês antes do lançamento do romance de Caine Deadly game, sobre as aventuras de um detetive que não respeita a burocracia.

“Há anos que a minha ambição é escrever um thriller. É o género que mais gosto de ler e estou ansioso por trabalhar em Deadly game“, frisou o ator, que manifestou a esperança de que “os leitores gostem de conhecer” a sua personagem, Harry Taylor.