Karol G na MEO Arena: fazer bonito ontem, hoje e amanhã

É a Bichota Season. Neste domingo, 7 de julho, a MEO Arena encheu-se para receber a primeira de duas noites que marcam a estreia de Karol G em Portugal. Mas, verdade seja dita, mais parecia que estávamos noutro país. Praticamente não se ouvia português entre as bancadas e a plateia; o castelhano dominava entre as muitas bandeiras de Espanha e da Venezuela, mas também de outros países sul-americanos, visíveis pela sala ao longo do serão.

Vestido a rigor, sobretudo em tons rosa, o público ostentava cartazes de apoio repletos de cor, chapéus diversos, brilhantes e purpurinas para receber Karol G em Lisboa. Sem esquecer as pulseiras distribuídas à entrada pela organização, com luzes que se foram acendendo de acordo com o momento do concerto.

Depois de se iniciar a contagem decrescente para o arranque da performance, uma onda de telemóveis levantou-se em direção ao palco. O mote era simples: apresentar o álbum Mañana Será Bonito e a mixtape sucessora, com o subtítulo Bichota Season, ambos editados no ano passado. E não é de menos: é o disco que a fez ganhar um Grammy e a tornou na primeira artista a cantar em espanhol a atingir o número um da Billboard. Mas o alinhamento acabou por percorrer de forma mais alargada a carreira de Karol G até aqui.