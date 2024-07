Dois anos depois do desaire em Matosinhos, Portugal voltou à final do Campeonato da Europa de sub-20. Em 2022, a Seleção portuguesa caiu diante da Espanha por 35-37, ficando na retina a brilhante prestação de uma geração que promete dar muitos sorrisos aos portugueses. E assim foi. Na Eslovénia, os portugueses superaram a primeira fase com vitórias diante de Grécia (40-22), Sérvia (28-32) e Alemanha (17-21). Seguiu-se, na Ronda Principal, um empate com a Islândia (33-33) e uma importante vitória sobre a super favorita Espanha (38-37). Na derradeira jornada, a Áustria ficou pelo caminho (23-31) e, nas meias-finais, foi a vez da Alemanha voltar a cair (29-24).

“Esperamos que seja um grande jogo. É evidente que sabemos quão bons são os espanhóis, mas a verdade é que já os conseguimos bater uma vez neste campeonato. Sem dúvida que o empenho, luta e coração têm sido essenciais neste Campeonato da Europa. Penso que temos jogado e lutado como uma verdadeira equipa e neste tipo de competições quando se é uma verdadeira equipa e se luta, está-se mais perto de poder ganhar”, partilhou o selecionador Carlos Martingo, aos canais de comunicação da Federação de Andebol de Portugal (FAP), após o apuramento para a final, a terceira da história da formação de sub-20 — derrotas com a Dinamarca em 2010 e a Espanha em 2022.

Contudo, as horas que antecederam o desafio ficaram marcadas por um desacordo entre a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) e a RTP que, de acordo com a CDP, terá recusado transmitir a partida. “A CDP vem, por este meio, manifestar o seu profundo desagrado e repúdio pela decisão da RTP, canal público de televisão, de não transmitir a final do Campeonato da Europa de Andebol de Sub-20 entre as seleções de Portugal e Espanha. [A decisão] põe em causa o serviço público a que a RTP está, moral e contratualmente, vinculada e prejudica os interesses de todos os portugueses amantes do desporto – e os da própria modalidade em particular”, partilhou a CDP em comunicado a que o Observador teve acesso.

Com ou sem transmissão em sinal aberto — a SportTV transmitiu a meia-final e a final —, os espanhóis entraram melhor na partida e conseguiram um parcial de dois golos de vantagem (1-3), mas os Heróis do Mar responderam e empataram o desafio com o contributo do bis de Miguel Oliveira (5-5). A partir daí, Espanha assumiu o domínio do jogo e aproveitou para dilatar a vantagem até ao intervalo. Portugal acabou o primeiro tempo com dois jogadores excluídos e a perder por 13-20.

Na etapa final, Portugal tentou aproximar-se dos espanhóis e ficar mais perto de conseguir o milagre, mas Espanha continuou com o ritmo alto e os portugueses mostraram poucos argumentos para contrariar o seu ímpeto ofensivo. Com nove golos em menos de 40 minutos, Miguel Oliveira continuou em grande forma e a procurar carregar a equipa para o ataque, mas revelou-se insuficiente (19-24). Os portugueses ainda se aproximaram, mas a vitória espanhola estava consumada (31-35). Com apenas uma derrota nos últimos dois anos — contra Portugal —, Espanha sagrou-se campeã da Europa pela quinta vez e continua a dominar a modalidade.