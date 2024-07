“Um Rei na Boca do Inferno”. Novo Podcast Plus conta a história do plano nazi para raptar em Portugal o Rei que abdicou por amor

Hitler tinha um plano: queria voltar a pôr Eduardo no trono quando a Alemanha vencesse a guerra. Mas até que ponto o Duque terá estado disposto a colaborar com os nazis? Foi um traidor ou foi apenas apanhado numa teia de conspirações? E que influência terá tido nesta história o banqueiro Ricardo Espírito Santo, que tinha boas relações tanto com os alemães como com os britânicos?

Os alemães enviam mesmo a Lisboa um agente dos serviços secretos para garantir que podem contar com o Duque. No limite, estão dispostos a raptá-lo para o tirar de Portugal. Parecia um plano perfeito. Mas Hitler vai ser traído por quem menos espera. E essa traição vai acontecer em Portugal.

“Um Rei na Boca do Inferno” é uma série para ouvir em seis episódios. É narrada pela atriz Soraia Chaves e tem banda sonora original de Cláudia Pascoal.

O guião e as entrevistas são de João Santos Duarte; a sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia e de Artur Costa; o design gráfico é de Miguel Feraso Cabral.