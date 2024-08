Num espaço de 24 horas, surgiu uma nova obra de arte do misterioso artista urbano Banksy, em Chelsea, na região sudoeste de Londres.

O artista confirmou, como sempre, a autoria do trabalho no seu Instagram durante a tarde da última terça-feira, sendo a segunda pintura revelada no início desta semana.

Nesta nova criação, Banksy pintou dois elefantes à janela. Não são umas janelas quaisquer: estão tapadas. O artista, como habitualmente, não adicionou nenhuma descrição à fotografia partilhada nas redes sociais, deixando o seu significado aberto à interpretação dos fãs.

Nas redes sociais, surgiram imediatamente possíveis explicações. Algumas teorias envolvem uma alegoria à famosa pintura que cobre parte do teto da capela sistina, A Criação de Adão, representada pelo toque das trombas dos elefantes, juntamente com a popular expressão idiomática “Elefante na sala”.