Kamasi Washington iria atuar em outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no Hard Club, no Porto, onde os concertos estão agora agendados para 25 de março no Porto e no dia seguinte em Lisboa.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, mas quem quiser pedir o reembolso pode fazê-lo a partir de segunda-feira.

Os concertos acontecem no âmbito da digressão de apresentação do novo álbum do músico, “Fearless Movement”, com edição em maio passado.

O álbum conta com a participação, entre outros, dos cantores George Clinton e BJ The Chicago Kid, do músico Thundercat, do ‘rapper’ D-Smoke e de Taj e Ras Austin, do coletivo de hip-hop Coast Contra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Fearless Movement” sucede a “Heaven and Earth”, editado em 2018. Antes disso, o músico tinha editado “The Epic”, em 2015, e “Harmony of Difference”, em 2017.

Além disso, fez a banda sonora do documentário “Becoming”, de Michelle Obama, que lhe valeu nomeações para os Emmy e os Grammy, e formou com os músicos Roberts Glasper, Terrace Martin e 9th Wonder, o coletivo Dinner Party, cujo EP de estreia, homónimo, esteve também nomeado para um Grammy.

Já colaborou com artistas e bandas como Ibeyi, Run The Jewels, Kendrick Lamar, Florence & The Machine ou Herbie Hancock.