Olivia Rodrigo é a primeira confirmação para o NOS Alive 2025, adianta a Everything is New, promotora do festival, em comunicado.

A artista norte-americana de 21 anos tem subida ao palco NOS marcada para 10 de julho, o primeiro dia do festival organizado no concelho de Oeiras, regressando assim a Portugal após uma data dupla em nome próprio a 22 e 23 de junho deste ano.

Uma das maiores estrelas pop da atualidade, Olivia Rodrigo entrou de rompante com a estreia SOUR, em 2017, quando tinha apenas 17 anos. Assente em singles como Drivers License e Good 4U, este álbum não só foi um fenómeno de vendas — certificado Platina quatro vezes nos EUA e Platina em Portugal, por exemplo — como foi um sucesso de crítica, cimentando-a como artista em direito próprio após um começo de carreira enquanto atriz juvenil da Disney.

O álbum subsequente, GUTS, que a cantora veio apresentar a Portugal, confirmou-a como talento a seguir no universo pop, à boleia de canções como Bad Idea Right? e Vampire. Este segundo lançamento foi, inclusive, ainda mais elogiado pela imprensa e fez de Olivia Rodrigo a primeira artista feminina a estrear os seus dois primeiros álbuns no topo da Billboard 200 no espaço de uma década.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2025. As entradas já se encontram à venda no site oficial do festival, disponíveis como bilhete diário, passe de dois e de três dias.