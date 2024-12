Maravilhoso Natal, maravilhoso: crónica de um início de época na feira

Parado em frente à roda — por assim dizer — gigante (colocada na parte inferior do Parque Eduardo VII e por isso com uma vista consideravelmente menos ampla do que a disponível a meio da feira), vejo pessoas em T-shirt atravessar o pórtico do Wonderland Lisboa ao som de Santa Claus Is Coming to Town, primeiro na versão de Bruce Springsteen e depois num instrumental.

Começo a subir a ladeira e à direita vejo inúmeras bancas de bijuteria, produtos artesanais e, sobretudo, comes e bebes (pastéis de nata, ginjinhas, pães com chouriço, frango frito e por aí afora), até que os meus olhos são seduzidos por um conjunto de tote bags nos quais Frida Kahlo nos recomenda que não nos demoremos onde não pudermos amar, um bom conselho que ainda assim não me impede de por ali ficar alguns minutos, a contemplar outras sugestões bastante pertinentes, como a de Minnie (“Força, Foco, Fé”) ou de Garfield (“Dizem que sou bom partido, imagina inteiro”). A meio do parque, encontro uma zona VIP, ali de propósito para que eu sinta a alegria de, por uma vez, ver reconhecida a minha grandeza, que me torna tão superior a todos vós. Infelizmente, apesar dos meus melhores esforços, a segurança não me deixa entrar, provando-se assim de novo que ninguém é profeta na sua terra.

Alguns metros adiante, vejo outra roda, esta bastante mais pequena, e um minúsculo carrossel com certeza dirigidos a crianças de colo, que ainda assim não dispensam o aviso acerca da interdição a pessoas que pareçam bêbadas. Na divisória do corredor direito, vejo árvores amarradas com luzes de Natal e uma árvore de Natal não muito imponente. Do outro lado, já quase na continuação do Pavilhão Carlos Lopes, uma loja vende T-shirts com estampagens do álbum Meat is Murder, dos Smiths e outras com uma imagem do E.T., a proclamar que este mundo é uma fantochada (“This world sucks”).