O maestro Martim Sousa Tavares estreia-se em palco no formato stand-up com o espetáculo narrativo e autobiográfico Ponto de Fuga, que tem a primeira data marcada para novembro, em Braga, e inúmeras outras no resto do país ainda por anunciar.

Nas palavras do artista, que assume em simultâneo o papel de autor e narrador, “Ponto de Fuga é um espetáculo sobre a importância do belo, das histórias e da forma como estes elementos enriquecem a nossa vida”, tomando como ponto de partida as suas próprias experiências, memórias e aprendizagens, explica em comunicado.

Desta forma, Martim Sousa Tavares, que colabora regularmente na Rádio Observador, assinando o podcast Encontro com a Beleza, propõe “uma viagem marcada por momentos de contemplação, emoção e até humor”. E não estará sozinho em palco, contando com a participação de um acordeonista português internacionalmente premiado e referência do instrumento a nível mundial.

“Tem música ao vivo, tocada pelo João Barradas e por mim (…) para além de passar pelo cinema, a poesia e outras formas de arte. Ao longo de cinco atos contínuos terei o prazer de conduzir o público por um caminho de artes, histórias de vida e, acima de tudo, da descoberta de muita beleza”, continua o músico na nota de imprensa.

Esta é a estreia do maestro de 28 anos em palco no formato stand-up, depois de ter passado pela televisão, rádio, podcasts e, mais recentemente, ter lançado o seu primeiro livro, Falar Piano e Tocar Francês.

Texto editado por Dulce Neto.