O cantor e compositor Milton Nascimento, um dos mais conhecidos representantes da chamada Música Popular Brasileira, foi diagnosticado com demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa sem cura, disse fonte familiar.

A informação foi avançada esta quinta-feira por um dos seus filhos, Augusto Nascimento, em entrevista à revista Piauí.

O famoso autor de clássicos como “Canção da América” e “Maria Maria”, de 82 anos, e que também sofre de Parkinson desde 2023, recebeu o diagnóstico da nova doença em junho, depois da família ter consultado especialistas sobre mudanças significativas no comportamento do músico.

Segundo Augusto Nascimento, que também é empresário do cantor, no início deste ano o pai começou a mostrar-se esquecido, com menos apetite, a fixar o olhar num único ponto e a repetir os mesmos comentários com poucos minutos de diferença.

Em abril, após uma série de exames, os médicos constataram que o seu estado cognitivo tinha piorado, mas ainda não tinham chegado a um diagnóstico.

Em maio, depois de consultar e receber a aprovação dos médicos, pai e filho cumpriram um sonho e realizaram uma viagem de caravana de cerca de 4 mil quilómetros pelos estados do Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana, nos Estados Unidos. O diagnóstico da doença foi confirmado após o regresso de ambos dessa viagem.

A família de Milton Nascimento informou que, com exceção da entrevista concedida por Augusto, não fará qualquer outro pronunciamento sobre o assunto.

A demência com corpos de Lewy, um dos tipos mais comuns de demência, combina sintomas semelhantes aos do Alzheimer com distúrbios motores associados ao Parkinson.

Milton Nascimento retirou-se dos palcos em 2022 com a conclusão da digressão intitulada precisamente “A Última Sessão de Música”.

No início deste ano desfilou com a escola de samba Portela, uma das mais populares do Carnaval do Rio de Janeiro, que lhe prestou homenagem.

Antes da digressão de despedida, o cantor já vinha a enfrentar problemas de saúde, agravados pela diabetes e por complicações cardíacas, com recorrentes hospitalizações, numa das quais teve de ser submetido a um cateterismo.

O cantor e guitarrista gravou 34 discos e apresentou-se com dezenas de grupos e músicos de outros países, como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Mercedes Sosa, Fito Páez, Peter Gabriel, James Taylor, Sting, Paul Simon, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Duran Duran.

Milton Nascimento é detentor de cinco prémios Grammy, entre os quais um em 1997 para melhor álbum de música mundial com o disco “Nascimento” e outro em 2000 para melhor álbum na categoria pop contemporâneo brasileiro com “Crooner”.