O músico português David Santos, que assina Noiserv, edita esta sexta-feira o álbum “7305”, com o qual assinala 20 anos de carreira e que vai apresentar ao vivo em Lisboa e no Porto em novembro e dezembro.

“7305 é o número de dias que 20 anos contêm”, refere o agenciamento do artista, num comunicado divulgado esta sexta-feira, no qual recorda que, desde abril, “todos os meses Noiserv tem divulgado uma nova música em antecipação deste disco, sendo que cada canção remete para uma fase da sua carreira, seja passado, presente ou até previsões para o futuro”.

“7305”, disponível nas plataformas digitais, mas também em CD e vinil, é composto por nove temas, três dos quais com a participação de cantoras convidadas: Surma, Milhanas e A Garota Não.

Os concertos de apresentação do álbum estão marcados para 26 de novembro em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (CCB), e 6 de dezembro no Porto, na Casa da Música.

Além dos concertos de apresentação, Noiserv irá levar “7305” ao Cine-Teatro de Amarante, no sábado, ao Cineteatro Municipal João Mota em Sesimbra, em 24 de outubro, ao Teatro Municipal da Covilhã, em 15 de novembro e ao Teatro Aveirense, em Aveiro, no dia 29 de novembro.

Multi-instrumentista, Noiserv construiu uma discografia com canções em português e em inglês compostas por sobreposição de melodias e sons, feitas com guitarras, piano, metalofones, melódica, megafone, caixas de música e alguns instrumentos de brincar.

O músico tem vários álbuns – “Três vezes dez elevado a oito metros por segundo” (2022), “Uma Palavra Começada por N” (2020), “00:00:00:00” (2016), “Almost Visible Orchestra” (2013) e “One Hundred Miles from Thoughtlessness” (2008) — e dois EP editados — “A Day in the Day of the Days” (2010) e “56010-92” (2005).

A par do trabalho editado em álbum, tem composto também para cinema, nomeadamente em “José & Pilar”, de Miguel Gonçalves Mendes, ou “Todos os sonhos do mundo”, de Laurence Ferreira Barbosa, e para espetáculos de palco, entre os quais “Pela ponta do nariz”, encenado por Ricardo Neves-Neves, “O valor das pequenas coisas”, com encenação de João de Brito, e o monólogo “Quando estou triste”, interpretado pela atriz Mia Tomé.

As músicas que tem criado para cinema e teatro estão reunidas em três compilações: “Soundtracks vol.1” (2019), “Soundtracks vol.2” (2023) e “Soundtracks Vol.3” (2023).

Membro dos You Can’t Win Charlie Brown, David Santos editou em novembro de 2021 o primeiro livro, “tre^s-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-por-segundo”, que um ano depois ganhou uma versão audiolivro com interpretação pela atriz Isabel Abreu e sonoplastia do próprio músico.