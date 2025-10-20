As Comédias do Minho arrancam esta semana com oficinas de teatro abertas a qualquer pessoa interessada em integrar os grupos de teatro amador do Vale do Minho, numa iniciativa que pretende promover a inclusão social, foi esta segunda-feira divulgado.

“As Comédias do Minho trabalham há anos em estreita ligação com os grupos de teatro amador da região, mas este projeto representa um passo mais ambicioso. Queremos que o teatro seja um espaço de encontro, onde qualquer pessoa, independentemente da sua condição, possa descobrir a sua voz, desenvolver competências e sentir-se parte ativa da comunidade”, adianta Fátima Alçada, diretora-geral e artística das Comédias do Minho, citada numa nota de imprensa.

As oficinas da estrutura cultural que abrange os municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, vão estar abertas “a qualquer pessoa interessada em experimentar o teatro e integrar os grupos amadores dos cinco municípios”.

A iniciativa, que pretende usar o teatro como ferramenta de inclusão social tem a duração de três anos, estando a conclusão prevista para 2027, no festival de teatro FITAVALE.

“O projeto parte da convicção de que o teatro é uma forma de dar voz e criar oportunidades para todos e todas, independentemente da sua condição financeira e social e da sua origem”, explica a Comédias do Minho.

Assim, a intenção é identificar pessoas em situação de vulnerabilidade social, nos cinco municípios que constituem a Comédias do Minho, “para poder oferecer formação em distintas áreas artísticas e sociais e consequentemente integrar estas pessoas nos grupos de teatro de amadores já existentes”.

Pretende-se, também, “desenvolver peças que reflitam a realidade e as vozes de quem participa, partilhando-as com o público”.

As primeiras oficinas realizam-se entre quarta-feira e sábado, com a formadora Sofia Peyssonneau, especialista em desenvolvimento comunitário, que orientará sessões em Monção (quarta e quinta-feira) e em Valença (sexta-feira e sábado).

Em novembro, será a vez de Maria João Mota, cofundadora da PELE e do Núcleo de Teatro do Oprimido do Porto, conduzir formações em Melgaço (dias 17 e 18) e Paredes de Coura (dias 19 e 20).

A rede de teatro amador das Comédias do Minho reúne cerca de 80 elementos com idades compreendidas entre os 10 e os 85 anos.

É composta pelos grupos “Os Simples”, de Melgaço, “CTJV”, de Monção, “Verdevejo”, de Valença, “+tac” (mais teatro amador courense), de Paredes de Coura, e “OutraCena”, de Vila Nova de Cerveira.

Todos os anos, estes grupos apresentam as suas criações no FITAVALE – Festival Itinerante de Teatro Amador do Vale do Minho.

As Comédias do Minho pretendem reforçar a “missão de promover a cultura de proximidade, provar que o teatro amador é espaço de cidadania e inclusão, e afirmar o Vale do Minho como território cultural de referência”.