A feira Drawing Room Lisboa regressa à capital de quinta-feira a domingo, com 23 galerias de arte e mais de 65 artistas portugueses e estrangeiros, a exporem na Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA).

Em 8.ª edição, a feira voltará a atribuir um conjunto alargado de prémios, incluindo o de valor mais elevado — o Prémio FLAD Drawing Room Lisboa — no valor de 20 mil euros, segundo a organização da feira cuja direção cabe a Mónica Alvarez-Careaga.

De Lisboa, vão marcar presença galerias como 3+1 Arte Contemporânea, Arte Periférica, Balcony — Contemporary Art Gallery, Braçoperna44, Carlos Carvalho — Arte Contemporânea, Dialogue, Galeria 111, Galeria Belo Galsterer, Galeria Filomena Soares, Galeria Miguel Nabinho, No.No Gallery, Salgadeiras Arte Contemporânea e This is Not a White Cube.

Do Porto, juntam-se a Galeria Nuno Centeno, a Galeria Pedro Oliveira, a Kubikgallery, a Lehmann e a Presença, enquanto dos Açores chega a Fonseca Macedo — Arte Contemporânea, uma presença regular no certame dedicado à vitalidade da disciplina do desenho.

A estes nomes portugueses, somam-se na Drawing Room Lisboa ainda galerias estrangeiras como a Galería Silvestre (Madrid), a Siboney (Santander) e a Trinta Arte Contemporánea (Santiago de Compostela).

Estreantes na feira estarão as galerias This is Not a White Cube, Dialogue e BraçoPerna 44, de Lisboa, e a Galería Bibli, de Santa Cruz de Tenerife, segundo a informação da organização.

Entre os artistas representados pelas diferentes galerias estarão nomes da cena contemporânea portuguesa como Pedro Cabrita Reis, Pedro Calapez, José Pedro Croft, António Olaio, Manuel Caeiro, Ana Manso, Mariana Gomes e Pedro Vaz, lado a lado com artistas de diversas geografias como Eric Fok (China), Pilar Mackenna (Chile), Vicente Blanco (Espanha), Klaas Vanhee (Bélgica) e Cássio Markowski (Brasil).

Também na SNBA, vão estar expostos o trabalho dos finalistas ao Prémio FLAD Drawing Room Lisboa, no valor de 20 mil euros: Ana Manso, Mariana Gomes, Luísa Jacinto, Pedro Vaz e Tiago Baptista.

Este ano, cada artista receberá uma bolsa de produção de dois mil euros para a criação de trabalhos inéditos, que estarão em exposição durante a feira na Galeria Fernando Pintor Azevedo.

O vencedor — que será revelado no decorrer da feira — irá juntar-se a eleitos anteriores como Pedro Tropa, Maria Capelo, Carla Filipe e Rosa Baptista.

Outras distinções a atribuir serão o VII Prémio Aquisição Fundação Millennium bcp — Talento Emergente (3.500 euros), cuja obra vencedora passa a fazer parte do acervo da Fundação Millennium bcp, e o VI Prémio Projecto Artístico Destacado (4.500 euros), atribuído a um artista da Drawing Room, com base em critérios de relevância artística da obra apresentada, bem como o percurso de dedicação e entrega ao trabalho artístico.

O VI Prémio Projecto Curatorial Galeria, para a proposta de presença de uma galeria participante na feira tendo em apreciação a criatividade e o risco colocados na conceção do expositor será dotado de dois mil euros.

O certame entregará ainda o Prémio Novo Talento Desenho — Drawing Room Lisboa & Viarco a um artista em início de carreira, com a oportunidade de realizar uma residência artística na Fábrica de Lápis Portuguesa, complementada com estadia na Oliva Creative Factory.

O terceiro Prémio de Arte Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) será atribuído a artistas portugueses até ao montante de 10 mil euros, e a entidade também lançará um novo Prémio Editorial, que consiste na seleção de um artista português presente na feira que irá criar uma monografia sobre a sua obra.

A monografia fará parte da coleção Arte e Artistas, editada pela Imprensa Nacional e será apresentada na edição seguinte da Drawing Room Lisboa.

Este ano, a imagem oficial da feira foi criada pela artista chilena María Ossandón, através da obra intitulada “Reconstruccoón” (2025), que integra uma série de desenhos inspirados em fragmentos de paisagens miniaturizadas encontrados em porcelanas partidas.