O Centro de Artes Villa Portela recebe a partir de sábado Subir ao palco/Back home, de João Paulo Feliciano, uma exposição acolhida em Leiria fruto de um protocolo com a Fundação de Serralves

Composta por instalações, colagens e assemblages, Subir ao palco/Back home desenvolve-se a partir de um conjunto de obras que integram a coleção de Serralves, mas também a coleção particular do artista natural das Caldas da Rainha.

Artista visual e músico, João Paulo Feliciano (1963), é considerado um dos mais relevantes criadores portugueses da sua geração.

A sua produção distingue-se pela diversidade: formou e fez parte das bandas como Tina and the Top Ten e Real Combo Lisbonense, criou a editora Pataca Discos e integrou as direções da Bienal Experimenta Design e do espetáculo Acqua Matrix, da Expo 98 Lisboa.

Nas artes plásticas, expôs já na Culturgest, em Lisboa, e no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. Internacionalmente, a obra de João Paulo Feliciano esteve patente no Centro de Artes Contemporâneas de Cincinnati, nos Estados Unidos da América, na Bienal de São Paulo, no Brasil, e na Hayward Galllery, em Londres, Inglaterra.

Através do seu corpo de trabalho, o artista “propõe uma reflexão sobre o regresso, a memória e o papel do artista como intérprete do seu tempo”, avança o município de Leiria em comunicado.

Em Subir ao palco/Back home, a seleção de obras permite “distinguir cruzamentos, desvios e retornos no seu percurso ao longo das últimas décadas, nomeadamente em torno do campo da música e da poética do objeto”, salienta-se na mesma nota.

Depois de Sonho manifesto!, que marcou a inauguração do projeto Centro de Artes Villa Portela, em 14 de setembro, a nova exposição, que abre no sábado, “representa um marco estratégico na descentralização cultural e na promoção da arte contemporânea no território nacional, aproximando Serralves das comunidades e ampliando o acesso à criação artística fora dos grandes centros urbanos”, consideram os responsáveis da Câmara de Leiria.

A parceria entre o município e a Fundação de Serralves configura “um compromisso conjunto com a cultura contemporânea, promovendo o diálogo entre instituições, artistas e públicos, e contribuindo para o fortalecimento da rede nacional de difusão artística”, conclui-se no comunicado.

A exposição Subir ao palco/Back home é inaugurada no sábado, às 17h, no Centro de Artes Villa Portela, onde fica até 28 de fevereiro de 2026.