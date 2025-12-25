No último episódio, somos todos "Pluribus"

Pluribus não tem os elementos mais tradicionais da ficção científica. Distancia-se, até, daquilo que tem marcado o género – o pós-apocalipse. Não tem tecnologia avançada e não é bem uma história de sobrevivência. A cidade Albuquerque de Pluribus é bastante semelhante à Albuquerque de outras criações de Gilligan, como Breaking Bad e Better Call Saul. Aquele é o mundo que conhecemos, onde sucede uma coisa extraordinária. Em paralelo, as características únicas de Albuquerque criam vazio e silêncio que são, por vezes, exasperantes no contexto. Fazem parecer a Terra como um estranho em casa, como se a Terra, como planeta com características únicas, fosse transformada por causa das pessoas que passaram a viver nele — totalmente diferentes daquilo que sempre foram. Ao mesmo tempo, este Vince Gilligan é o mesmo que escreveu episódios de Ficheiros Secretos. E é aqui que reside boa parte da marca sci-fi que define a série.

Um vírus extraterrestre afetou o planeta e a (absurdamente vastíssima) maioria da população. Há um grupo muito reduzido de pessoas pelo mundo que não foram afetadas, treze (curiosamente, o mesmo número de Cylons humanoides de Battlestar Galactica), uma delas é a protagonista, Carol Sturka, interpretada por Rhea Seehorn, atriz-maravilha para Gilligan e que o inspirou a criar uma série só para ela. Carol é uma escritora de romances young adult, alguém que vive a vida com pouca satisfação.

Inicialmente, o vírus mostra um comportamento grupal comum. As pessoas estão felizes, otimistas, resolvidas. Parecem contagiadas pelo bichinho da felicidade — ou de uma feliz resignação. E Carol não quer ser essa pessoa, quer continuar a ser a pessoa miserável que sempre foi. O não querer ser o que os outros são é, para lá de uma questão de sobrevivência, uma questão de feitio. Eis então o ponto de partida para algo mais profundo: o que acontece a alguém que, nesta situação, resiste a ser como os outros? Mais: o que é que acontece quando, depois de muita luta, a possibilidade de ceder fecha a primeira temporada com o mais humano dos sentimentos? Acontece o medo. Medo de não fazer parte. Do isolamento total, quando este deixa de ser uma possibilidade mas uma evidência. Medo de não ser uma entre o grupo, para sempre.