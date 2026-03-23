“The Comeback”, temporada 3

HBO Max, segunda-feira, 23 de março

Terceira temporada? The Comeback, o que é isto? The Comeback é, provavelmente, a grande série de comédia que andou a perder nos últimos vinte anos. Mas não se sinta mal por não a conhecer, The Comeback também nunca fez um grande esforço para que isso acontecesse. Não ajuda a primeira temporada ter aparecido em 2005, a segunda em 2014 e agora a terceira – e última – acontecer em 2026. Quando a maior parte de nós nem se lembra do que fez na semana passada, fica difícil lembrar uma série de comédia com Lisa Kudrow de 2005. Kudrow é Valerie Cherish, uma atriz que encena um regresso à televisão e que resolve fazer um documentário à volta disso. The Comeback é um mockumentary e tem uma coisa valiosa: nunca soa a uma reflexão de carreira após o fim de Friends. Na verdade, tem mais semelhanças com Curb Your Enthusiasm do que à partida sugere e, com o tempo, revela-se numa ótima crítica à indústria de entretenimento e uma excelente reflexão a um novo culto de personalidade que começava a surgir no início dos 2000s. A série foi criada por Kudrow e Michael Patrick King (showrunner de O Sexo e a Cidade) e envelheceu muito bem. Ver a primeira temporada hoje é capaz de ser mais oportuno do que em 2005, pela forma como nos obriga a refletir sobre esta cultura de andarmos sempre com uma câmara atrás. A nova temporada é composta por oito episódios, um por semana.

“Bait”

Prime Video, quarta-feira, 25 de março

Escrita e protagonizada por Riz Ahmed, esta é a história de um ator que quase-quase-quase se torna no novo James Bond e que tem de lidar com as consequências de tal acontecimento na sua carreira. Para piorar as coisas, começam a confundi-lo na rua com outro ator, Dev Patel, o que não é bom para a sua autoestima, mas ótimo para esta comédia que tem, entre muitas coisas, a voz de Patrick Stewart num podcast imaginário que só o protagonista ouve na sua cabeça. E, sim, é sobre si.

“Daredevil: Born Again”, temporada 2

Disney+, quarta-feira, 25 de março

É seguro dizer que Daredevil sofreu com a dimensão que as séries de super-heróis ganharam. Porque nunca foi bem uma série de super-heróis. Quando se estreou na Netflix, era uma lufada de ar fresco face ao fenómeno Marvel que ia acontecendo no cinema, e era, também, um dínamo para a plataforma de streaming: custa fazer esse exercício de memória, mas era uma série que, entre muitas coisas, era elogiada pelos riscos que corria. A boa notícia é que, ao passar para a Disney, não perdeu essa vontade pelo risco. Continua a ser algo diferente de todas as outras séries do Universo Cinematográfico da Marvel, mas também continua a ser um belo exercício sobre o presente, em que o Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio, serve de exemplo sobre como o uso do espectáculo – e da força – pode resultar numa perfeita manifestação de poder.

“MLB Opening Night: Yankees vs. Giants”

Netflix, quarta-feira, 25 de março

E o desporto continua na Netflix ou, melhor, nas plataformas de streaming. Esta semana, mais uma novidade: um jogo de baseball, e não é qualquer um — trata-se do arranque da Major League Baseball. Mais dia, menos dia, estamos todos ligados a ver desportos norte-americanos.

“Homicide: New York”

Netflix, quarta-feira, 25 de março

Obviamente que acontecem muitos crimes na cidade que nunca dorme. Esta série de cinco episódios é um documentário em volta disso. Acompanha a vida de uns quantos detetives da polícia nova iorquina, ao mesmo tempo que estes falam de alguns casos que marcaram e definiram as suas carreiras.

“Something Very Bad Is Going To Happen”

Netflix, Quinta-feira, 26 de março

Série que tem tido algum hype antes da estreia e por razões mais do que óbvias: entre os produtores da série estão os irmãos Duffer, de Stranger Things. Ao leme está Haley Z. Boston, que tem um currículo pequeno até ao momento – escreveu alguns episódios para televisão – mas em quem está depositado um grande peso. Será que corresponderá às expectativas? À nossa espera estarão outro episódios para responder a essa pergunta.

“For All Mankind”, temporada 5

Apple TV+, sexta-feira, 27 de março

Esta série que dramatiza uma história alternativa na corrida espacial entre Estados Unidos e a União Soviética tem tido uma vida maior do que a esperada. Não só vai na quinta temporada, como está prometido um spinoff para breve — Star City — que contará a história do lado soviético.

“House Of David”, temporada 2

Prime Video, sexta-feira, 27 de março

Precisa de uma história bíblica para a temporada da Páscoa. A Amazon tem algo para si, oito novos episódios sobre o David que venceu o Golias.