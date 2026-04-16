Fala Mariam, Sofia Borges, Tracy Lisk, Steve Swell, Wilbert de Joode estão entre os músicos que compõem o cartaz da 4.ª edição do festival Causa | Efeito, dedicado ao jazz, que acontece em maio, em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a organização.

Este ano o festival acontece nos dias 15 e 16 de maio, no campus de Campolide da Universidade de Lisboa, e a programação, desenhada pelo curador musical Pedro Costa, inclui “quatro concertos ao natural, na Sala de Esgrima, sem qualquer tipo de amplificação, e quatro concertos no Pátio do Colégio Almada Negreiros, com entrada gratuita”, refere a organização da iniciativa, num comunicado divulgado esta quinta-feira.

“Quisemos este ano proporcionar concertos verdadeiramente intimistas (sala de esgrima) e concertos de comunhão (pátio). A programação, mais uma vez, foi desenhada para cada espaço, e os pequenos concertos totalmente acústicos na sala de esgrima sublinham o mote do Causa | Efeito, a escuta livre. Mais do que nunca esta é uma mostra das várias cores que a improvisação, mais ou menos aparentada com o jazz, pode ter“, refere Pedro Costa, citado no comunicado.

O festival começa, no dia 15 de maio, com dois músicos da Noruega, o violinista Nils Økland e o pianista Sigbjørn Apeland, que irão tocar, respetivamente, violino de hardanger – o instrumento tradicional norueguês com cordas ressonantes – e harmónio.

A organização do festival lembra que, “parceiros musicais há mais de trinta anos, Nils Økland e Sigbjørn Apeland são hoje figuras centrais da cena nórdica de jazz e música de câmara improvisada”.

No mesmo dia, 15 de maio, atuam também o contrabaixista Neerlandês Wilbert de Joode e o trombonista Steve Swell. Segundo a organização, “este encontro em duo foi criado especialmente para o Causa | Efeito 2026, numa encomenda que marca a primeira colaboração entre os dois músicos”.

Steve Swell volta a apresentar-se no festival no mesmo dia, mas em duo com a baterista norte-americana Tracy Lisk, cujo percurso como pintora “influencia profundamente a sua abordagem à improvisação: as suas performances contêm referências a estruturas rítmicas mantendo uma continuidade fluida e suspensa”.

A encerrar o primeiro dia de Causa | Efeito atua o contrabaixista norte-americano Brad Jones, que irá apresentar um trio de estreia mundial, formado com o saxofonista alto norte-americano John O’Gallagher e o baterista português João Pereira.

O segundo dia de festival, 16 de maio, começa com a estreia ao vivo em Portugal do guitarrista canadiano Gordon Grdina, “que combina a guitarra elétrica e o oud – o instrumento de cordas do Médio Oriente ancestral do alaúde europeu – numa síntese original que percorre o jazz mainstream, a improvisação livre e a música árabe clássica”.

No mesmo dia, sobe também a palco o quarteto Depois das Peças, um projeto português de música improvisada que reúne Fala Mariam, no trombone, Bruno Silva, na guitarra e no baixo elétrico, e Miguel Abras, no baixo elétrico, numa celebração do trompetista português Sei Miguel, que morreu em novembro do ano passado.

A percussionista portuguesa Sofia Borges, radicada em Berlim, apresenta-se no festival com a saxofonista argentina Ada Rave, radicada em Amesterdão, no segundo e último dia do festival, que encerra com o clarinetista-baixo, compositor e improvisador israelita Ziv Taubenfeld, radicado em Lisboa.

Ziv Taubenfeld apresenta no Causa | Efeito “uma encomenda de estreia mundial”, com Wilbert de Joode, no contrabaixo, e a baterista cul-coreana Sun-Mi Hong.