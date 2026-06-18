A tragédia do beijo entre dois homens no São João

Na esquadra da polícia, a prestar declarações como testemunha, Arandir mal imagina que nas suas costas, e às suas custas, está a ser cozinhada uma estratégia para desviar as atenções públicas do delegado Cunha, acusado de ter dado um pontapé na barriga de uma grávida, levando-a a perder o bebé. Para o encenador, Tónan Quito, esse é “um dos grandes pontos da peça: a nossa verdade pode ser adulterada, transformada, independentemente de ter acontecido ou não”. Aliás, vê na sociedade atual muitas semelhanças com a sociedade “preconceituosa” da década de 1960, quando a peça nasceu. Gerou tanta polémica que o público chegava a interromper os espetáculos para se manifestar em direções opostas: “uns a dizerem que era imoral, outros a mandarem calar, porque queriam ver”.

Para Tónan Quito, “faz muito sentido” trabalhar este texto hoje, porque aborda temas fraturantes que estão na agenda, a começar pelas fake news, ou seja, “como é que uma notícia de um jornal, a partir do momento em que sai, passa a ser uma verdade e destrói toda uma família, destrói todo um alicerce de uma pessoa completamente normal, que estava no seu dia a dia”. O encenador lembra ainda que, naquela época, “para uma mulher, era muito mais grave ser deixada, ou ficar solteira de repente porque o marido era gay, do que o pai matar o marido para salvar a sua honra, sabendo disso”. A homofobia está claramente presente na peça, assim como a misoginia. “O facto de Arandir ser negro também levanta a questão do racismo”, acrescenta.

Tónan assinala, por outro lado, que Nelson Rodrigues se inspirava na rua (a peça em causa foi suscitada pela morte de um jornalista seu amigo, atropelado) e “fazia um teatro de observação de onde estava inserido, sendo ele próprio uma pessoa completamente contraditória, também homofóbica e misógina, que apoiou a ditadura militar brasileira e depois o seu contrário”. Daí as “contradições e ambiguidades” identificáveis no espetáculo, que cria um certo distanciamento do que se está a ver, ao introduzir, pela leitura, muitas das didascálias (indicações do que os atores devem fazer em cena) presentes no texto original.

“Uma pitada de tempero para cada tacho”

O Beijo no Asfalto que vai estar em cena no São João é fiel ao português do Brasil (mais especificamente, do Rio de Janeiro), sendo o elenco composto por atores brasileiros residentes em Portugal. Estes conhecem a obra de Nelson Rodrigues “de trás para a frente” e permitem que o texto “surja em toda a sua potência”, defende o encenador. Os intérpretes ensinaram-lhe “quem é o Nelson Rodrigues e o que é este teatro tão explosivo, tão denso, tão contraditório, tão difícil de se fazer, na monstruosidade que cada personagem traz”.