O filho do cantor Liam Payne, Bear, de nove anos, foi nomeado único beneficiário do património de 29 milhões de dólares (cerca de 25 milhões de euros) deixado pelo artista, que morreu em 2024. A informação é avançada pela revista People.

O ex-membro da banda One Directon foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina, a 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, sem deixar testamento. Deixou um único filho, Bear, cuja custódia partilhava com a ex-companheira, a cantora Cheryl Cole.

O site do governo do Reino Unido explicita que se uma pessoa morrer sem deixar testamento o parente vivo mais próximo — normalmente o cônjuge legítimo do falecido ou, caso este não fosse casado, ao parente de sangue mais próximo —, seguido por quaisquer filhos com 18 anos ou mais, pode candidatar-se a administrador da herança.

Em maio de 2025, Cole foi nomeada administradora do espólio de Payne, juntamente com o advogado Richard Mark Bray, de acordo com documentos judiciais obtidos pela revista People. A BBC explica que Cheryl, de 42 anos, e Bray vão “gerir o dinheiro, mas, atualmente, têm autoridade limitada e não o podem distribuir”. Ou seja, embora parte da verba possa ser utilizada agora (para despesas de educação da criança, por exemplo), a maior parte da herança tem de ficar depositada num fundo fiduciário até Bear completar 18 anos de idade.