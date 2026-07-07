Mette-Marit celebrou a classificação da Noruega para os quartos de final do Mundial de Futebol a partir do sofá de casa, revelou a Casa Real norueguesa, numa publicação no Instagram nesta segunda-feira. É a primeira imagem da princesa que se torna pública desde o transplante de pulmão, anunciado a 17 de junho. Contudo, a Casa Real nega que a princesa já tenha recebido alta.

“Ontem foi uma noite histórica!”, diz a publicação. “Toda a família assistiu com muita emoção! O Rei e a Rainha de Mågerø, o príncipe herdeiro e a princesa do Palácio – e a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus no estádio nos EUA. Parabéns à seleção nacional, à comissão técnica e à Noruega pela fantástica conquista!”

Na fotografia, Mette-Marit aparece ao lado do marido, o príncipe herdeiro Haakon, ambos sentados no sofá num ambiente decorado com a bandeira norueguesa. Depois do jogo, Haakon foi às ruas de Oslo e participou na celebração, entrando num “remo viking” ao lado da multidão — um dos símbolos da seleção norueguesa neste campeonato.

Por sua vez, Ingrid Alexandra e Sverre Magnus, os dois filhos dos príncipes herdeiros, assistiram à partida entre o Brasil e a Noruega nos oitavos de final do campeonato, no estádio em Nova Jérsia. Os príncipes ainda fizeram questão de tirar uma fotografia com dois antigos jogadores brasileiros que integraram a equipa que venceu o pentacampeonato: Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Já o Rei Harald e a Rainha Sonja acompanharam o jogo a partir da casa de férias privada, na península de Mågerø.

A princesa surge sem a cânula de oxigénio que usava até há pouco tempo, antes de ser submetida ao transplante — um suporte para a respiração, que se tornava difícil devido à fibrose pulmonar, doença com a qual foi diagnosticada em 2018. Mette-Marit foi submetida ao transplante em meados de junho no hospital Rikshospitalet, onde deveria permanecer internada por várias semanas. A Casa Real admitiu na altura que só voltaria a dar uma atualização sobre o estado de saúde da princesa depois da alta, o que, garante, ainda não aconteceu. “Como já comunicámos anteriormente, informaremos a todos quando a princesa herdeira receber alta do hospital. Por enquanto, ela ainda não a recebeu”, disse a assessora de comunicação da Casa Real, Liv Anette Luane, ao NRK.